Brasilianische U-20-Trainerin Rosana: „Ich mag Fussball, weil er Leben verändert“

FIFA-Forward unterstützt die Entwicklung von Jugendturnieren für Frauen in Brasilien

Rosana, die Trainerin der brasilianischen U-20-Frauenauswahl, hat durch den Fussball schon viele glückliche Momente erlebt. Ihre grösste Freude ist es jedoch, dass sich damit positive Veränderungen bewirken lassen. Sie gehört der Generation an, die Brasilien im Frauenfussball zu einer Spitzenstellung verholfen hat und musste Barrieren überwinden, um überhaupt spielen zu können. Ein Klub, für den sie aktiv war, hat seine Frauenfussballabteilung beispielsweise ohne zu zögern aufgelöst. Ausserdem hat sie selbst miterlebt, das die Wirkung des Fussballs weit über das Geschehen auf dem Spielfeld hinausgeht.

„Fussball ist für mich eine Leidenschaft, eine Liebe. It’s love. Alle Brasilianer haben den Fussball im Blut, ob Jungen oder Mädchen. Als Trainerin geht dieser Sport jetzt für mich über das Spielfeld hinaus. Er ist ein Instrument für den Wandel. Das ist Fussball für mich“, erklärt sie während der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2024™ in Kolumbien im Gespräch mit der FIFA.

Seit sie Trainerin ist, musste Rosana immer wieder Spielerinnen trösten, die aufgrund von Krankheiten oder anderen Problemen in ihren Familien verzweifelt waren. „Durch den Fussball ist ihnen ein Neuanfang gelungen, und ich habe dabei eine wichtige Rolle gespielt“, sagt sie. „Deshalb ist der Fussball für mich ein Instrument für den Wandel. Er hat nicht nur mein eigenes Leben positiv verändert, sondern mir auch den Auftrag mitgegeben, das Leben anderer zu verändern.“

Die FIFA teilt Rosanas Ansicht, dass dem Fussball eine weitreichende soziale Rolle zukommt, und hat dies im sechsten von elf strategischen Zielen für den Weltfussball 2023–2027 festgeschrieben. Auch das Thema mentale Gesundheit wird bei der FIFA sehr ernst genommen. 2021 hat sie ihre #ReachOut -Kampagne gestartet, die von ehemaligen und aktuellen Spielern und Spielerinnen unterstützt wird, für die Symptome mentaler Gesundheitsprobleme sensibilisieren und Betroffene ermutigen soll, bei Bedarf Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Rosana betont, dass Fussballspielen allein schon das Selbstwertgefühl einer Frau steigern kann. „Um Fussball spielen zu können, müssen Frauen mehr Hürden überwinden als Männer“ erklärt sie. „Wenn eine solche Hürde dann überwunden ist, fühlen sie sich viel besser und glücklicher, weil sie schon einen Durchbruch bei etwas erzielt haben, was nicht erlaubt war. Dadurch steigt zweifellos das Selbstwertgefühl. Ausserdem spielt generell im Sport die physische Gesundheit eine wichtige Rolle, durch die auch die mentale Gesundheit steigt.“

Rosana, die in ihrer mehr als 17-jährigen Karriere als Nationalspielerin über 100 Länderspieleinsätze verbuchen kann, hat das beträchtliche Wachstum des Frauenfussballs in Brasilien aus nächster Nähe miterlebt. Zu verdanken ist es vor allem den guten Leistungen des Nationalteams bei grossen Turnieren in Kombination mit Unterstützungsmassnahmen durch die Regierung und Fussballverbände.