Auftrieb für den Frauenfussball in Polen nach Ankündigung der Ausrichtung der FIFA U-20-Frauen-WM 2026

Das europäische Land war im Anschluss an eine Sitzung des FIFA-Rates in Dschidda (Saudiarabien) als Gastgeber der zwölften Austragung der FIFA U-20-Frauen-WM bestätigt worden. Das Gremium hatte im Vorfeld der Halbfinalrunde der FIFA Klub-WM 2023 getagt.

„Ich möchte FIFA-Präsident Gianni Infantino und dem FIFA-Rat dafür danken, uns die Ausrichtung der FIFA U-20-Frauen-WM in Polen anzuvertrauen“, sagte der Verbandspräsident. „Bei der Ausrichtung der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2019 konnten wir uns in eine günstigen Licht präsentieren, unsere Kultur, unsere Herzlichkeit und Freundlichkeit gegenüber den Menschen zeigen, die unser Land besuchen.

Die FIFA U-20-Frauen-WM 2026 wird nach aktuellem Stand das erste FIFA-Frauenturnier, an dem Polen teilnimmt. Bei den bisherigen Frauen-Weltmeisterschaften in den Altersklassen U-17, U-20 und Seniorinnen war das Land noch nie dabei. Derzeit nimmt das U-20-Frauen-Nationalteam an der Qualifikation für die Turnierauflage 2024 teil und spielt in der zweiten Phase der UEFA-Qualifikation in einer Gruppe mit den Niederlanden, Finnland und Bosnien-Herzegowina.