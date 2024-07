Asiatische Mitgliedsverbände treffen sich in Indonesien, um über das Wachstum des Frauenfussballs in Asien zu diskutieren

Die FIFA-Mitgliedsverbände Asiens nahmen am Workshop in Jakarta teil

Asien ist ein Hotspot für das Wachstum des Frauenfussballs

Die Strategie für den Frauenfußball war ein wichtiger Teil des Workshops

Der Frauenfussball in Asien hat in letzter Zeit enormen Aufschwung erlebt, wie Vietnam und die Philippinen mit ihrer ersten Qualifikation für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ im Jahr 2023 zeigten, und dieser Trend wird sich fortsetzen. Die AFC Women's Champions League soll Ende 2024 starten, während die Philippinen 2025 die erste FIFA Futsal-Frauen-Weltmeisterschaft™ ausrichten werden. Um die Entwicklung weiter voranzutreiben, veranstaltete die FIFA in Zusammenarbeit mit der Asiatischen Fussballkonföderation (AFC) und dem Fussballverband von Indonesien (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia PSSI) einen regionalen Frauenfussball-Workshop in Jakarta, wo der FIFA-Präsident im Vorfeld der FIFA U-17-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr das FIFA-Büro Indonesien eröffnete. Jeder Mitgliedsverband wurde von der Person vertreten, die in ihrem Land für die Entwicklung des Frauenfussballs zuständig ist.

Regionaler FIFA-Workshop zum Frauenfussball in Jakarta 02:26

"Wir bringen die asiatischen Mitgliedsverbände an einem Ort zusammen, um zu diskutieren, uns auszutauschen, Wissen zu teilen, über unsere gemeinsamen Herausforderungen zu sprechen, einige Erfolgsgeschichten hervorzuheben und wirklich zu versuchen, gemeinsam am Wachstum und der Entwicklung des Frauenfussballs hier in Asien zu arbeiten", sagte Dame Sarai Bareman, Frauenfussballdirektorin der FIFA. "Dies ist eine wirklich wichtige Region für uns. Es ist eine Region, die den Fussball lebt und verrückt danach ist. Und speziell für den Frauenfussball ist sie traditionell und historisch eine der stärksten Regionen. Und es ist wichtig für uns, dies weiter zu fördern." Die Bedeutung der FIFA-Strategie für den Frauenfussball, die 2018 eingeführt wurde, um die Entwicklung des Frauenfussballs zu steuern – und die Notwendigkeit, dass die Mitgliedsverbände mit ihren eigenen Strategien nachziehen, war eines der Hauptthemen.

"Wir haben gerade einen Prozess zur Auffrischung und Aktualisierung (der Strategie) durchlaufen. Es ist wichtig, dies unseren Mitgliedsverbänden zu präsentieren, denn wir wissen, dass wir bei der FIFA auf den Erfolg unserer Mitglieder angewiesen sind, um erfolgreich zu sein", sagte Dame Bareman.

"Wir haben einige fantastische Frauen in dieser Region, die den Frauenfussball anführen, ehemalige Spielerinnen, Trainerinnen, einfach unglaubliche Frauen", fügte sie hinzu und nannte Kunzang Choden aus Bhutan als Beispiel.

"Sie ist eine ehemalige Schiedsrichterin, dann wurde sie Spielerin. Sie war eine Spielerin und jetzt leitet sie die Verwaltung und den Verband. Das sind genau die Art von Frauen, die wir in unsere Verbände holen sollten, damit sie uns helfen, den Frauenfussball anzuführen und unsere Ziele zu erreichen."

Erick Thohir, der Präsident des PSSI, erklärte, dass die Unterstützung der FIFA bei der Entwicklung des Frauenfussballs von unschätzbarem Wert sei. Indonesien selbst ist gerade dabei, seine Frauenfussballstrategie mit Hilfe des FIFA-Frauenentwicklungsprogramms fertigzustellen, und wird dank der finanziellen Unterstützung durch das Forward-Programm ein neues nationales Trainingszentrum mit speziellen Trainingseinrichtungen für den Frauenfussball einweihen.

"Die FIFA arbeitet derzeit Tag für Tag mit uns daran, wie wir einen guten Plan für den indonesischen Fussball entwickeln können, insbesondere für den Frauenfussball. Es gibt also ein Ziel, das wir erreichen wollen", sagte er. "Zum Beispiel, dass sich unsere Frauenmannschaft für die [FIFA Frauen-]Weltmeisterschaft 2035 und für den AFC Frauen-Asien-Pokal qualifizieren kann. Wir müssen also jetzt damit anfangen.

Ich erwähne immer wieder, dass Indonesien ein schlafender Riese ist, und das stimmt auch. Wir müssen viel von der FIFA lernen, was die Verwaltung, die Professionalität und die Transparenz angeht, und wie wir einen Plan für alle Programme erstellen, um diese auch umsetzen zu können."

Kanya Keomany, Vizepräsidentin des laotischen Fussballverbandes und Mitglied des FIFA-Rates, betonte ebenfalls die Bedeutung einer Strategie für den Frauenfussball. "Ohne eine Strategie hätten wir keine Richtung. Wir wüssten nicht, wohin wir gehen und was wir letztendlich erreichen wollen. Mit dieser Strategie konnten wir einen Teil der Mittel für den Start der Frauenliga in Laos freisetzen", sagte sie. "In diesem Jahr erweitern wir die Liga auf zehn Mannschaften, was sogar mehr ist als bei den Männern. Das ist ein sehr großer Schritt, den wir gemacht haben, um den Frauenfussball in Laos weiter zu entwickeln." Die FIFA-Forward-Mittel haben eine große Rolle bei der Entwicklung des Frauenfussballs in Asien gespielt, wobei Laos eines von vielen Beispielen ist. Neben der Finanzierung hat die FIFA-Division Frauenfussball eng mit dem laotischen Fussballverband zusammengearbeitet, um eine Strategie zu entwickeln, die das Wachstum des Frauenfussballs fördern soll.

"Wir freuen uns auch darauf, dass die anderen Länder mitmachen", sagte Sanjeevan Balasingam, FIFA-Direktor für die Mitgliedsverbände Asien und Ozeanien. "Wir hoffen, dass dieses Event hier weitere Entwicklungen mit sich bringt und die Teams in den 46 Ländern Asiens aufblühen lässt."