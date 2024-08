FIFA/WTO-Studie belegt wirtschaftliche Wirkung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™

Der Frauenfussball erlebt seit einigen Jahren ein exponentielles Wachstum, das mit einer markanten Verschiebung im globalen Sportkonsum verbunden ist. Der Aufstieg erstklassiger Fussballerinnen hat zu einer vermehrten Berichterstattung in den Medien, einer schnelleren Vermarktung sowie einer stärkeren Beteiligung in allen Regionen der Welt geführt. Dieses Wachstum lässt sich auch bei der neunten Ausgabe der Frauen-WM im letzten Jahr ablesen, die für zahlreiche Rekorde gesorgt hat, wie weltweit 2 Milliarden Zuschauer sowie 1,98 Millionen Besucher in den zehn Stadien.

Ebenfalls erläutert wird, inwiefern die wirtschaftliche Wirkung zur Frauenförderung beiträgt, da ein grösserer Teil der zusätzlichen Stellen in von Frauen dominierten Branchen geschaffen wurden. Ausserdem gibt die Studie Aufschluss über die Wirkung des Turniers für den Frauenfussball in Australien. So sind nach der ersten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ auf der südlichen Halbkugel eine Zunahme der Zahl der Klubmitgliedschaften, der registrierten Kinder und der Besucherzahlen in den Stadien sowie eine stärkere Beteiligung der Mädchen am Schulfussball festzustellen.