FIFA präsentiert zweite Studie zum Elitefrauenfussball

Die FIFA präsentiert die zweite Auflage von Setting the Pace – einem einzigartigen Benchmarking-Bericht , der den Zustand des Elitefrauenfussballs in aller Welt umfassend analysiert

Die FIFA hat heute die zweite Auflage des Benchmarking-Berichts Setting the Pace herausgegeben. Dieser Bericht liefert wichtige Erkenntnisse, welche Faktoren sich positiv auf die Entwicklung von Ligen und Klubs im Frauenfussball auswirken. Im Rahmen der Gesamtvision der FIFA, das weltweite Wachstum des Frauenfussballs zu beschleunigen, umfasst der Bericht Daten aus 30 weltweit führenden Frauenfussballligen und von 294 Klubs. Weiterhin beleuchtet er die Veränderungen und Entwicklungen in der Spitze des Frauenfussballs, die sich seit der Veröffentlichung des ersten Berichts im Mai 2021 ergeben haben.

Analysiert werden Daten zu den Themen Sport, Führung, Finanzen, Spielerinnen und Fanbeteiligung, wobei Klubs und Ligen aller sechs FIFA-Konföderationen berücksichtigt wurden. Setting the Pace wurde in Zusammenarbeit mit Deloitte erarbeitet. Die Studie kann Klubs und Ligen in aller Welt als Lehrbeispiel und Richtwert dienen und soll Verantwortlichen dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Dazu enthält sie zahlreiche Praxisbeispiele und praktische Lösungen, durch die wichtige Interessengruppen voneinander lernen können.

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte zur zweiten Auflage des Berichts: "Die Klubs sind die Basis des Fussballs. Mit besonderen Angeboten, die ein genaues Bild des Frauenfussballs auf Klubebene zeichnen, wollen wir die verfügbare Datenmenge erhöhen und Entscheidungsprozesse unterstützen. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, die zweite Auflage von Setting the Pace herauszugeben. Dieses Werk wirft nicht nur ein realistisches Licht auf wichtige Bereiche, sondern geht zugleich auf neue Herausforderungen und Chancen ein. Mit dieser Studie unterstreichen wir unser klares Bekenntnis, das Wachstum des Frauenfussballs zu beschleunigen." Für den detaillierten Bericht wurden über einen Zeitraum von neun Monaten Daten erhoben, validiert und analysiert. Setting the Pace 2022 kommt zu wichtigen Erkenntnissen und hebt positive Entwicklungen im Frauenfussball hervor, darunter folgende:

Eine Vertretung für Spielerinnen kann sich positiv auf das Wohlergehen der Akteurinnen auswirken. Von den Ligen, in denen es eine Vertretung für Spielerinnen gibt (27 von 30), hat rund die Hälfte Mindestgehälter vorgeschrieben, während es in Ligen ohne Vertretung nur rund ein Drittel ist.

Im Bereich Merchandising verzeichneten die Klubs im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum. Mehr als die Hälfte der untersuchten Klubs verkauften in ihren Webshops Trikots mit Damenschnitt, über ein Drittel Trikots mit Herrenschnitt (von zuvor 18 %). Klubs, die an Spieltagen Merchandise-Artikel vertrieben haben, generierten deutlich höhere Geschäftseinnahmen (USD 311.000 im Jahr 2021) als Klubs, die dies nicht taten (USD 116.000).

Klubs mit einer schriftlichen Frauenfussballstrategie schneiden sowohl sportlich als auch in anderen Bereichen tendenziell eher besser ab. 78 % der Klubs, die in den letzten drei Jahren mindestens einmal Meister wurden, verfügten über eine schriftliche Strategie, verglichen mit 65 % ohne schriftliche Strategie.

Die FIFA-Frauenfussballdirektorin Sarai Bareman sagte: "Die Daten des diesjährigen Berichts unterstreichen, dass sich die Bereitschaft, in den Frauenfussball zu investieren, lohnt. Wir gehen davon aus, dass hier noch viel Potenzial nach oben ist, da immer mehr Klubs und Ligen sowie Sendeanstalten und Partner das einzigartige Wachstumspotenzial des Frauenfussballs erkennen. Seit der Vorstellung der FIFA-Strategie für den Frauenfussball 2018 und seit Veröffentlichung der ersten Auflage von Setting the Pace haben wir einige wichtige Entwicklungen und Meilensteine im Frauenfussball erlebt. Doch in ihm steckt noch deutlich mehr Potenzial. Deshalb werden wir auch zukünftig auf den Austausch von Fachwissen und bewährten Praktiken setzen und regelmäßig eine transparente Analyse des Frauenfussballs durchführen. Die FIFA wird deshalb weiterhin aktiv dazu beitragen, die Entwicklung und Förderung des Frauenfussballs in aller Welt voranzutreiben. In diesem Zusammenhang werden wir diesen Bericht auch zukünftig erarbeiten, um Klubs und Ligen auf ihrem Weg zu mehr Professionalität zu unterstützen."