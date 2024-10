Deutschlands Gruppengegner im Vorbereitungs-Modus

Die Spanierinnen treten beim Algarve Cup (27.2. - 6.3.) an, den sie 2017 gewinnen konnten. Dort warten in der Gruppenphase die Niederlande und Polen.

WM-Debütant Südafrika trennte sich in seinem zweiten Länderspiel des Jahres mit einem torlosen Remis von Schweden. Drei Tage zuvor musste sich Ensemble von Desiree Ellis den Niederlanden in Kapstadt mit 1:2 geschlagen geben. Vom 27. Februar bis zum 6. März nehmen die Banyana Banyana am Zypern Cup teil. Dort treffen die Afrikanerinnen in der Gruppe A auf Finnland, Korea DVR und die Tschechische Republik.