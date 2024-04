Erfolgreiches Beobachterprogramm bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™

Zu jeder WM lädt die FIFA ausgewählte Sportfunktionäre und Organisatoren künftiger – bereits angesetzter oder erst angedachter – Veranstaltungen dazu ein, sich vor Ort über die Abläufe in verschiedenen Bereichen informieren zu lassen und selbst zu erleben, was es für die Ausrichtung einer Sportveranstaltung dieser Dimension so alles braucht.

Lydia Monyepao, Geschäftsführerin und Generalsekretärin des südafrikanischen Fussballverbands, fügte an: „Das Programm war sehr informativ und enorm spannend. Wir konnten Einblick in alle Bereiche nehmen, von den Unterkünften über die Stadien bis zu den Stützpunkten der Schiedsrichterinnen. Wir haben wirklich viel gelernt. Besonders interessant fand ich die Besichtigungen der Stadien in Sydney. Wir haben auch das internationale Sendezentrum besucht und konnten Spiele aus der Perspektive der Fans erleben. All diese Erfahrungen werden uns bei unseren Vorbereitungen massgeblich helfen.“