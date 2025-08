Tournee der Trophäe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ sorgt weltweit für Begeisterung

Start der Tournee der Trophäe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ diesen Monat; Stopps in den Nationen der 32 Teams und damit in mehr Ländern denn je zuvor

Tournee unter dem Motto „Keine Grenzen“, die Menschen aller Generationen für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ begeistern soll

Geschicklichkeitsparcours für Frauen und Mädchen weltweit, bei dem sie ihr Fussballtalent und ihre Kreativität unter Beweis stellen können

Die Trophäe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ begibt sich diesen Monat auf ihre grösste Welttournee und wird rund um die Welt für noch mehr Begeisterung für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien/Neuseeland 2023™ sorgen.

Die markante Trophäe besucht die Nationen aller 32 Teams und damit mehr Länder denn je zuvor. Unter dem Motto „Keine Grenzen“ wird sie dabei Menschen jeden Alters für den überaus populären Frauenfussball begeistern. Die Besucher haben dabei die einzigartige Möglichkeit, ihre Kreativität und ihr fussballerisches Können einem internationalen Publikum zu zeigen. Bei einem Geschicklichkeitsparcours können sich Teilnehmer weltweit bei spielerischen Fussballübungen auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen messen und ihre phantasievollen Versuche anschliessend auf TikTok teilen.

An jedem Tourneeort werben ausgewählte Frauen und Mädchen, die den Geschicklichkeitsparcours absolviert haben, mit FIFA-Legenden, Stars der Nationalteams der jeweiligen Länder und weiteren bekannten Persönlichkeiten für die Klasse des Frauenfussballs und heizen so die Begeisterung für die Frauen-WM weiter an. Fussball-

Freestyle-Weltmeisterin Lia Lewis gibt als offizielle Trainerin die Übungen für ihre mehr als 3,9 Millionen Follower auf TikTok sowie die Fans auf den Social-Media-Kanälen der FIFA und auf FIFA+ vor. Zum Auftakt gibt sie am 18. Februar in Melbourne/Naarm (Australien) praktische Tipps, ehe die Tournee am 25. und 26. Februar in Japan ihren ersten offiziellen Zwischenhalt einlegt.

Danach reist die Trophäe durch Asien, Afrika, Süd- und Nordamerika sowie Europa rund um die Welt, ehe sie in den letzten Wochen vor dem Beginn eines wahrhaftig grossen Turniers am 20. Juli in allen neun WM-Spielorten Halt macht.

Die Tournee gastiert u. a. in der VR China (9./11. März), Südafrika (22./23. März), Brasilien (29./30. März), den USA (10.–14. April), Kanada (19./20. April), Deutschland (2./3. Mai), England (13./14. Mai) und Frankreich (20./21. Mai).

Erstmals überhaupt besucht die Trophäe im Rahmen der Tournee zudem Costa Rica, Dänemark, Kolumbien, Marokko, die Philippinen, die Republik Irland, Sambia, die Schweiz und Vietnam.

„Die Tournee der Trophäe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft ist ein spektakuläres globales Frauenfussballfest, das Fans, Familien und künftige Fussballfans inspiriert und auf eine wahrhaft besondere Reise mitnimmt“, betonte FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura. „Sie bietet die fantastische Chance, den begehrtesten Preis im Frauenfussball mit eigenen Augen zu sehen und Fussballlegenden zu treffen. Die Tournee wird die Menschen rund um die Welt dazu animieren, ihr Können und ihre Kreativität zu demonstrieren und so zu zeigen, dass der Frauenfussball eine grosse Zukunft vor sich hat.“

Vollständiger Tourneeplan der Trophäe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™:

Monat Tag(e) Mitgliedsverband Feb 25.-26. Japan Feb 27. Korea Republik Mrz 1.-2. Philippinen Mrz 4.-5. Vietnam Mrz 9.-11. China VR Mrz 20. Marokko Mrz 22.-23. Südafrika Mrz 24. Sambia Mrz 26. Nigeria Mrz 29.-30. Brasilien Mrz 31. Argentinien Apr 3. Kolumbien Apr 7. Costa Rica Apr 10.-14. USA Apr 16. Jamaika Apr 19.-20. Kanada Apr/Mai 29.-1. Schweiz Mai 2.-3. Deutschland Mai 4. Dänemark Mai 6.-7. Schweden Mai 8. Norwegen Mai 10. Republik Irland Mai 13.-14. England Mai 16. Italien Mai 18. Niederlande Mai 20.-21. Frankreich Mai 22. Spanien Juni 2.-4. Auckland, NZ Juni 7.-12. Sydney, AUS Juni 14.-16. Melbourne, AUS Juni 17.-20. Hamilton, NZ Juni 22.-25. Dunedin, NZ Jun/Jul 28.-1. Brisbane, AUS Juli 2.-4. Adelaide, AUS Juli 7.-10. Perth, AUS Juli 12.-14. Wellington, NZ

*Änderungen vorbehalten Die Tourneedaten für die drei Länder, die sich über das Play-off-Turnier qualifizieren, werden nach deren Qualifikation festgelegt.