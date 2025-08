FIFA präsentiert technische Studiengruppe für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™

Die FIFA präsentierte heute die technische Studiengruppe (TSG), die topmoderne Analysen aller Spiele der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ erstellt und so das weltweite Fussballverständnis verbessert und fördert. Die Gruppe besteht aus zwölf Mitgliedern aus allen sechs Konföderationen.

Die TSG nimmt eine technische, taktische und physische Analyse der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ vor und veröffentlicht all ihre Erkenntnisse im FIFA-Ausbildungszentrum sowie auf weiteren FIFA-Plattformen. Neben den Spielen analysiert die TSG auch künftige Trends und Standards sowie deren Auswirkungen auf die Trainerausbildung und die Nachwuchsförderung im Frauenfussball. Nach jedem Spiel wird ein mehrseitiger Bericht mit den Spielstatistiken der Teams sowie der einzelnen Spielerinnen mit und ohne Ball veröffentlicht.

FIFA-Auszeichnungen

„Der Fussball entwickelt sich laufend weiter. Aufgabe der TSG ist es ganz offensichtlich, die einzelnen Spielerinnen und Teams zu analysieren sowie Informationen und Erkenntnisse zu liefern – sowohl für die Teams dieser WM als auch für die breite Öffentlichkeit“, sagte Jill Ellis. „Sie ist wie eine Lupe, die genau auf den Frauenfussball blickt. Wie entwickelt sich der Sport? Was sind die nächsten Trends? Was sind die wichtigsten spielerischen Elemente? Es geht um statistische Analysen, die den Teams mehr sagen als das, was sie mit eigenen Augen sehen, aber auch um Daten und Zahlen, die den Teams Aufschluss über ihre Gegner und natürlich auch sich selbst geben.“