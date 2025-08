Beeindruckende Zahlen als Beleg für das Wachstum der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™

Mehr als 1.715.000 Tickets für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ verkauft

Höchste TV-Zuschauerzahl für eine Partie weltweit in der VR China: 53,9 Millionen bei der Partie gegen England

In den ersten 15 Turniertagen schon mehr Verkehr auf den digitalen FIFA-Plattformen als während des gesamten Turniers 2019

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ hat die Herzen der Fussballfans nicht nur in den beiden gastgebenden Ländern, sondern rund um die Welt im Sturm erobert. In der Gruppenphase wurden u. a. beim Kartenverkauf, bei den Zuschauerzahlen und den digitalen Medien Rekorde gebrochen. Das Turnier hat ebenfalls neue Massstäbe bei den Leistungen auf dem Spielfeld gesetzt sowie neue Höchstwerte bei den Hospitality- und Warenverkäufen sowie der Zahl der ehrenamtlichen Helfer aufgestellt. Die neunte Ausgabe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ ist ganz im Sinne des Turniermottos bereits wahrhaftig gross, auch wenn noch 16 weitere Tage mit 16 spannenden Partien ausstehen.

Auf dem Spielfeld brennen Länder aller Kontinente darauf, Geschichte zu schreiben. Erstmals haben Teams aller sechs Konföderationen ein Spiel gewonnen. Als erstes Team aus Ozeanien hat Neuseeland einen Sieg erzielt. Ebenfalls erste Siege gelangen den Philippinen, Sambia, Portugal, Jamaika, Südafrika und Marokko. Die Vertreter aus Afrika haben gleich mehrfach Bestmarken erzielt. So stehen erstmals drei afrikanische Teams im Achtelfinale. Als erste afrikanische Nation blieb Nigeria in den Gruppenspielen ungeschlagen, während Marokko als erster afrikanischer Vertreter zwei Siege in Folge feierte und in zwei aufeinanderfolgenden Spielen ohne Gegentor blieb. Fans aus den beiden gastgebenden Ländern sowie Zehntausende Besucher aus dem Ausland fiebern bei der grössten Frauensportveranstaltung hautnah mit. 25.476 Zuschauer wurden im Schnitt bei den 48 Gruppenspielen verzeichnet. Das sind 29 % mehr als bei der WM 2019 in Frankreich. Bis Freitag, 4. August, wurden mehr als 1.715.000 Tickets verkauft, womit das vor dem Turnier gesteckte Ziel bereits klar übertroffen wurde.

In Aotearoa Neuseeland wurde in zwölf Tagen zwei Mal der Zuschauerrekord für Fussballspiele – sowohl der Frauen als auch der Männer – gebrochen, zuerst im Eröffnungsspiel und danach bei der Partie zwischen Portugal und den USA mit insgesamt 42.958 Zuschauern. Dank den 75.784 Zuschauern beim Auftaktspiel Australiens gegen die Republik Irland wurde derweil in Australien eine neue Bestmarke für Frauenfussballspiele erzielt. Bei der letzten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Frankreich verzeichneten insgesamt zehn Spiele mehr als 25.000 Besucher. Allein in der Gruppenphase haben dieses Jahr schon 21 Spiele die 25.000-Marke geknackt. Die Hospitality-Verkäufe liegen schliesslich 27 % über den Werten der WM 2019 und gar 534 % über denjenigen der WM 2015 in Kanada. Auch die internationalen Zuschauerzahlen für die Gruppenphase sind überwiegend erfreulich. So wurden in verschiedenen Ländern fast täglich Rekorde erzielt. Eines der vielen Beispiele sind die 4,71 Millionen Zuschauer beim abschliessenden Gruppenspiel der Matildas gegen Kanada, die für den australischen Kanal Seven dieses Jahr über alle Sendungen hinweg Rekord bedeuten. In Aotearoa Neuseeland verfolgten bislang ungefähr 1,88 Millionen Menschen – ein Drittel der Bevölkerung – das Turnier.

Bei Kolumbiens Auftaktspiel wurde der TV-Zuschauerrekord der letzten FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ (2,84 Millionen) gleich verdreifacht. Der Wert liegt gar über den Zahlen aller Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™, mit Ausnahme des Finales. Mit 53,9 Millionen Zuschauern bei Chinas Partie gegen England wurde in der VR China der höchste TV-Wert für eine Partie weltweit erzielt. In den USA verfolgten bei der Partie gegen die Niederlande mehr Fans denn je ein Gruppenspiel ihres Teams (6,43 Millionen). Auch die digitalen Plattformen der FIFA verzeichneten phänomenale Werte. So wurde in den ersten 15 Turniertagen schon mehr Verkehr registriert als während des gesamten Turniers 2019. 22 Millionen einzelne Nutzer wurden gezählt, bei einem Schnitt von 2,4 Millionen Nutzern, die die Kanäle der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ täglich besuchten. Die FIFA setzt alles daran, den 32 teilnehmenden Mitgliedsverbänden dieselben Leistungen zu bieten wie den Männerteams bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Katar. Bislang wurden 410 Trainings organisiert, 88 davon auf den Spielort-Trainingsanlagen und 322 auf den Teamquartier-Trainingsanlagen – dies eine weitere Premiere bei diesem Turnier.