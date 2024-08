Rasen im Khalifa-Stadion in Rekordzeit verlegt

Im Khalifa-International-Stadion wurde in Rekordzeit ein spezieller, in Katar entwickelter Rasen verlegt. Damit ist der erste für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ vorgesehene Spielort der Fertigstellung einen großen Schritt näher gekommen. Der Rasen mit einer Gesamtfläche von mehr als 7.800 qm von den Anzuchtflächen des Supreme Committee for Delivery & Legacy (SC) und der Aspire Zone Foundation (AZF) wurde von einem 40-köpfigen Spezialistenteam innerhalb von nur dreizehneinhalb Stunden in der historischen Spielstätte verlegt.