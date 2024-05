Vertreter der Spielorte der FIFA Fussball-WM 26™ zu Arbeitstreffen in Toronto

Vertreter der 16 Spielorte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ in Kanada, Mexiko und den USA trafen in dieser Woche in Toronto mit Kollegen aus den FIFA-Büros in Toronto, Mexiko-Stadt und Miami zu einer Reihe von Planungs-Workshops zusammen. Die Vorbereitungen für den Anstoss des Turniers am 11. Juni 2026 gehen zügig weiter. Zum dritten Mal innerhalb von sechs Monaten kamen mehr als 100 Vertreter der Spielorte und der FIFA zu drei Tagen voller intensiver Diskussionen in Arbeitsgruppen zusammen. Auf der Tagesordnung standen zentrale operative und sonstige Themen wie Gästebetrieb, FIFA Fan Festivals™, FIFA-Musik, Volunteers, Vermächtnis und Feierlichkeiten. Zu den Arbeitsteams für die FIFA WM 2026 gesellte sich bei einem Empfang im berühmten CN Tower in Toronto auch Carla Qualtrough, Kanadas Ministerin für Sport und körperliche Betätigung. Die Ministerin sprach über den Stellenwert des Sports und des Fussballs für die Menschen in Kanada und die positiven Auswirkungen sowie das dauerhafte wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Vermächtnis eines Turniers dieser Grösse. „Es war grossartig, FIFA-Offizielle und Repräsentanten aller Gastgeberstädte bei diesem Workshop in Toronto willkommen zu heissen. Wir haben eine aufregende Möglichkeit, die 13 WM-Spiele in Kanada und das sechswöchige Fussballfestival zu nutzen, um diesen Sport in unserem Land voranzubringen, auch noch lange Zeit, nachdem der letzte Ball im Turnier getreten wurde. Wir können es nicht erwarten, die Welt 2026 in Toronto und Vancouver zu begrüssen“, sagte Ministerin Qualtrough.