Verizon offizieller Sponsor für Telekommunikationsdienste für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ und offizieller Turnierförderer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™

Der erstklassige Netzwerkanbieter Verizon ist offizieller Sponsor für Telekommunikationsdienste für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™, die in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird, sowie offizieller Turnierförderer in den USA der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™.

Der Kommunikationsnetzwerkanbieter Verizon, der für Sport und Unterhaltung die erste Adresse ist, wird Fans, Spielern, Medien und vielen mehr ein noch besseres WM-Erlebnis bieten. Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ werden Verizons Konnektivitätsdienste in den Stadien, an den offiziellen Turnierorten und in verschiedenen Teilen des Turnierbetriebs eine entscheidende Rolle spielen. Erstmals überhaupt arbeiten die beiden Organisationen zusammen.

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ als wichtigstes Turnier im Männerfussball kehrt 2026 nach 1994 in die USA zurück. Weitere Austragungsorte sind Kanada und Mexiko. Mit 104 Spielen und 48 Teams ist es die bislang grösste Ausgabe. Zusammen mit der FIFA wird Verizon dafür sorgen, dass Fans, Spieler und Besucher dank Netzwerken in Stadien und Städten im ganzen Land keine Sekunde der WM verpassen. Verizon wird zudem ein Programm für internationale Fans lancieren. Diese erhalten in den USA und Kanada damit Zugang zum Verizon-Netzwerk und profitieren so von einer zuverlässigen Verbindung.