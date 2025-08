Spielplan bekannt gegeben: Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ in New York New Jersey, historisches Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt

Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ am 19. Juli 2026 in New York New Jersey, Start am Donnerstag, 11. Juni 2026 im weltberühmten Aztekenstadion

Die FIFA hat den Spielplan für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ präsentiert, deren Finale am Sonntag, 19. Juli 2026 in New York New Jersey stattfindet. Das Eröffnungsspiel mit der mexikanischen Nationalmannschaft wird am 11. Juni 2026 im weltberühmten Aztekenstadion ausgetragen. Genau wie Mexiko werden auch die Nationalteams von Kanada und den USA ihre drei Gruppenspiele im eigenen Land bestreiten. Kanada startet am Freitag, 12. Juni in Toronto in die Endrunde, die USA bestreiten ihr Auftaktspiel am gleichen Tag in Los Angeles.