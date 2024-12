WM-Check Schweiz: Gavranovic im Alleingang, Akanjis neue Position

Am 17. Juni startet die Schweiz in die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ - und das gleich mit dem Kracher gegen Rekordweltmeister Brasilien. FIFA.com wirft daher jede Woche einen Blick auf die WM-Kandidaten der Schweizer Nati.

In WM-Form Beim 4:0 Borussia Dortmunds gegen Bayer 04 Leverkusen wagte BVB-Coach Peter Stöger so einiges: Er ließ offensiver agieren als zuletzt, verbannte Kapitän Marcel Schmelzer auf die Tribüne und ließ an seiner Stelle Manuel Akanji als Linksverteidiger auflaufen. Das klappte – mit ihm und Jaden Sancho funktionierte der linke Flügel der Schwarz-Gelben sehr stark. "Ich kann auch als Stürmer spielen", witzelte Akanji nach der Partie und unterstrich, dass er seinen Platz in der Startelf so schnell nicht hergeben will.