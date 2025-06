Verlängerung der FIFA-Partnerschaft mit Hyundai und Kia bis 2030, Boston Dynamics und Supernal als Anbieter künftiger Mobilitätskonzepte

Die Vertragsverlängerung erfolgte heute in feierlichem Rahmen am FIFA-Hauptsitz in Zürich. FIFA-Präsident Gianni Infantino besiegelte gemeinsam mit Karl Kim, dem Präsidenten des Hyundai-Motor-Konzerns, den Vertrag und bekräftigte damit das gemeinsame Engagement für einen wirklich globalen Fussball.