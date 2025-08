Erstes FIFA Fan Festival™ bei einer Frauen-WM setzt neue Massstäbe

Bei den FIFA Fan Festivals™ in den neun Spielorten der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ genossen zehntausende Fans in ganz Australien und Aotearoa Neuseeland Fussball und Unterhaltung für die ganze Familie und feuerten Spanien auf dem Weg zum Titel an.

Ab dem ersten Turniertag am 20. Juli waren die FIFA Fan Festivals™ eine beliebte Anlaufstelle für Tausende von Fans, die dieses einzigartige Fussballerlebnis ausserhalb des Stadions genossen.

„Wer Fussball mag und sich das Spiel nicht im Stadion anschauen kann, der ist hier genau richtig“, meint die Schwedin Stina Norlander, die in Sydney lebt und das Fan Festival mehrmals besucht hat.

Nach dem Schlusspfiff des Finales hatten insgesamt 777.000 Fans die FIFA Fan Festivals™ besucht. Die höchste Besucherzahl war am 12. August zu verzeichnen, als 68.000 Menschen verteilt auf alle Spielorte den dramatischen Viertelfinalsieg der Matildas gegen Frankreich mitverfolgten.

„Die Stimmung ist super, total irre! Der Lärmpegel ist enorm, begeisterte Fans springen herum und feuern ihre Teams an. Das ist einfach viel besser als zu Hause vor dem Fernseher“, sagte Daniel Bolenhargen beim FIFA Fan Festival™ in Adelaide/Tarntanya.

Alle 64 Spiele wurden auf riesigen Bildschirmen live übertragen. Auftritte von bekannten Musikern, DJs und weitere Fussballattraktionen für die ganze Familie rundeten das Unterhaltungsprogramm für Besucher jeden Alters ab.

Tanya aus Auckland/Tāmaki Makaurau war beim Eröffnungsspiel im Eden Park und besuchte im Anschluss regelmässig das FIFA Fan Festival™ in der neuseeländischen Metropole.

„Nachdem wir einmal hier gewesen waren, habe ich beschlossen, dass wir uns alle restlichen Spiele hier anschauen würden.“

Robert aus Perth war regelmässig beim dortigen FIFA Fan Festival™ zu Gast und überwältigt von der Stimmung.

„Es war toll, die Spiele auf dem Grossbildschirm zu sehen, und die Atmosphäre war elektrisierend, wenn alle Fans mitgegangen sind.“

Das Unterhaltungsprogramm umfasste Auftritte einiger der grössten Künstler der australischen und neuseeländischen Musikszene, etwa Ladyhawke, Jessica Mauboy, Kimbra und San Cisco, sowie aufstrebender lokaler Talente.

Diese Woche kamen die Fans, die sich das Halbfinale zwischen Spanien und Schweden beim FIFA Fan Festival™ in Sydney anschauten, in den Genuss eines Liveauftritts der australischen Singer-Songwriterin Tones and I mit „Bring it On“, der offiziellen Hymne zum Einmarsch der Teams, die bei der WM Furore machte.

Die FIFA Fan Festivals™ (früher FIFA Fan Feste™), die seit 2006 fester Bestandteil der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ sind, feierten beim Turnier in Australien und Aotearoa Neuseeland ihre Premiere bei einer FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ und boten den Fans an allen WM-Spielorten ein einmaliges Erlebnis.

Der Erfolg der FIFA Fan Festivals™ übertrifft alle Erwartungen. Viele Veranstaltungsorte gerieten im Turnierverlauf an mehreren Abenden an ihre Kapazitätsgrenzen.

Selbst an spielfreien Tagen gab es regen Zulauf von Fans, die sich das Unterhaltungsprogramm, den FIFA Store und die von preisgekrönten lokalen Köchen zubereiteten Spezialitäten nicht entgehen lassen wollten.

„Die Fanfestivals sind wirklich gut organisiert. Ich war ziemlich begeistert von dem ganzen Konzept, von den Partnerattraktionen, den Läden, dem leckeren Essen und den vielen Orten, an denen man das Spiel schauen konnte. Ich bin wirklich beeindruckt“, erklärte England-Fan Harri Millard in Sydney.

Die grosse Zahl junger Familien beim FIFA Fan Festival™ hat deutlich gemacht, dass die Veranstaltungsorte als sicher erachtet wurden. Die Organisatoren hatten darüber hinaus Wert auf Rauchfreiheit und barrierefreien Zugang gelegt.

„Am besten fand ich beim Fanfestival das Minifeld und all die anderen Attraktionen für Kinder. Damit wurde das Ganze für uns leichter, weil die Kinder bis zum Anpfiff der Spiele beschäftigt waren“, fügte Bolenhargen in Adelaide/Tarntanya hinzu.

Angus Woodhead (Auckland/Tāmaki Makaurau) konnte ihm nur zustimmen: „Es war super, und es hat an nichts gefehlt. Das Publikum war bunt gemischt, Menschen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen und aus allen möglichen Ländern, von Kindern bis zu Grossmüttern, waren dort vertreten.“

Neben dem FIFA Fan Festival™ hatten Fussballfans in Sydney und Auckland auch die Gelegenheit, sich Sonderausstellungen des FIFA Museums anzuschauen. Die von Hyundai präsentierte Ausstellung „Calling the Shots: Faces of Women’s Football“ des FIFA Museums in Sydney/Gadigal besuchten mehr als 50.000 begeisterte Fans, Familien und Personen unterschiedlichster Kulturen und Schichten. „Rainbow of Shirts“ auf dem temporären Ausstellungsgelände in Auckland/Tāmaki Makaurau bot ein exklusives Erlebnis für alle Besucher des dortigen FIFA Fan Festivals™.

FIFA Fan Festival™ - eine Premiere für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ 00:30

Die Spielorte vollbrachten eine logistische Meisterleistung, indem Sie zahlreiche Fans auf nachhaltige Weise mit Speisen und Getränken versorgten, mit recyclebaren Verpackungen, Abfalltrennung und hervorragender Anbindung an den öffentlichen Verkehr.

Tazuni™, das Maskottchen der Frauen-WM, besuchte alle neun Veranstaltungsorte, und viele Fans nutzten die Gelegenheit für eine bleibende WM-Erinnerung mit dem nun berühmtesten Pinguin der Welt.

Die Besucher sicherten sich ausserdem weitere Andenken an das Weltereignis. In allen Städten gingen in den offiziellen FIFA Stores Hunderttausende T-Shirts, Schals, Mützen und andere Artikel über den Ladentisch und waren in vielen Geschäften lange vor dem Finale bereits ausverkauft.

„Ich musste mich zweimal anstellen, weil das Lager erst wieder aufgefüllt werden musste“, erklärte England-Fan Millard lächelnd. Sie hatte sich das Spiel um Platz drei beim FIFA Fan Festival™ angeschaut.„Wenn du keine Tickets hast, ist das die zweitbeste Lösung“, so die 43-jährige Anhängerin der Lionesses zufrieden.