Alle FIFA-Sponsoringpakete für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ verkauft

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ stösst als bis dato grösste einzelne Frauensportveranstaltung auch auf ein überwältigendes wirtschaftliches Echo. Gemäss heutiger Bestätigung wurden alle Sponsoringpakete für dieses historische Turnier verkauft. Das Partnerschaftsprogramm umfasst fünf globale FIFA-Partner, zwei globale Frauenfussballpartner, neun globale Sponsoren der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ sowie 14 Turnierförderer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™. Das macht insgesamt 30 Geschäftspartner, womit das FIFA-Sponsoringprogramm verglichen mit der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2019™ und ihren zwölf Partnern (je sechs Partner und Gastgeberland-Förderer) um über 100 % gewachsen ist. Jüngst sind die folgenden beiden Geschäftspartner dazugekommen: Hublot – offizieller Zeitnehmer: Hublot ist nach 2019 und 2015 als Markenlizenznehmer zum dritten Mal bei einer FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ dabei und wird alle 107 Spieloffiziellen während des Turniers mit der leistungsstarken Luxus-Smartwatch „Hublot Big Bang e Gen 3“ ausstatten, die das exklusive Big-Bang-Design der Uhrenmarke mit modernsten Materialien und der neusten verbundenen Technologie kombiniert. Itaú – offizieller Bankförderer in Brasilien: Itaú ist eine der grössten Banken Brasiliens, eine der bekanntesten Marken des Landes und seit Langem ein Förderer des Frauenfussballs. Die Art der Zusammenarbeit mit den Partnern ist unterschiedlich. Bei allen Partnerschaften geht es aber darum, den Frauenfussball zu fördern, das Fanerlebnis zu steigern sowie dem Ehrgeiz und der Energie auf dem Spielfeld volles Engagement und ebenbürtige Investitionen neben dem Spielfeld gegenüberzustellen. FIFA-Handelsdirektor Romy Gai sagte: „Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 ist die bislang grösste einzelne Frauensportveranstaltung. Es ist unglaublich, wie unsere fantastischen Partner und Förderer das Potenzial dieser einzigartigen Veranstaltung nutzen.“ „Gemeinsam setzen wir alles daran, den Frauenfussball auf jeder Stufe zu fördern. Alle Beteiligten haben grosse Pläne, diese Botschaft hinauszutragen, den Fussball weiterzuentwickeln und den Frauenfussball in den Blickpunkt zu rücken. Dies verspricht ein ganz besonderes Turnier zu werden. Ich danke allen Förderern, Sponsoren und Partnern, dass sie uns auf dieser Reise begleiten.“ FIFA-Frauenfussballdirektorin Sarai Bareman fügte hinzu: „Bei allem, was wir rund um die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft tun, geht es immer darum, den Frauenfussball weltweit zu fördern. Ich kann es kaum glauben, wie sehr unsere Geschäftspartner aus aller Welt dieses Turnier unterstützen.“ „Auf jeder Stufe helfen sie uns dabei, den Sport zu fördern und mehr Frauen und Mädchen die Möglichkeit zu bieten, Fussball zu spielen. Herzlichen Dank an alle.“