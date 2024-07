Ibrahim Ba, Mitglied der Technischen Studiengruppe, begrüßt das Wachstum im Frauenfussball

Nach der FIFA U-17-Weltmeisterschaft Indonesien 2023™, bei der Gemma Grainger die Analyse des Männerfussballs überwachte, wurde nun in Paris 2024 ein neuer Meilenstein erreicht, indem weibliche TSG-Mitglieder die Spiele der älteren Männer beobachteten. Der ehemalige französische Nationalspieler und Meisterschaftsgewinner des AC Mailand hat eine glanzvolle Karriere hinter sich: Mit den Rossoneri gewann er die Serie A und die UEFA Champions League, mit Djurgårdens IF holte er 2005 das schwedische Double aus Meisterschaft und Pokal. Als Mitglied der Technischen Studiengruppe der FIFA befasst sich der 51-Jährige nun mit der Analyse des Spiels und ist beeindruckt vom Niveau des Frauenturniers in Paris 2024. "Die Spielerinnen sind körperlich fitter, stärker und schneller, und wir sehen mehr größere Spielwechsel und längere Bälle, was das Spiel verändert. Die Übergänge sind schneller, die Spielerinnen sind aggressiver und kreativer im 1-gegen-1 und die Teams sind taktisch so vielfältig."