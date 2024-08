Spieloffizielle für die Viertelfinalspiele des Olympischen Fussballturniers benannt

Für die Viertelfinalspiele des olympischen Fussballturniers der Männer, die am Freitag, den 2. August, stattfinden, wurden die Spieloffiziellen bestätigt. Das erste Spiel ist Marokko gegen die USA, das um 15 Uhr (MEZ) im Parc des Princes stattfindet. Die Partie wird vom argentinischen Schiedsrichter Yael Falcon geleitet, der von seinen Landsleuten Maximiliano Del Yesso und Facundo Rodriguez unterstützt wird, während der Neuseeländer Campbell-Kirk Kawana-Waugh als vierter Offizieller fungiert. Die Partie zwischen Japan und Spanien wird um 17 Uhr (MEZ) im Stade de Lyon angepfiffen, wobei Dahane Beida die Leitung der Schiedsrichter übernimmt. Ihm zur Seite stehen Jerson Santos und Stephen Yiembe sowie Mahmood Ismail als vierter Offizieller. Ägypten spielt um 19 Uhr (MEZ) im Stade de Marseille gegen Paraguay. Das schwedische Trio Glenn Nyberg, Mahbod Beigi und Andreas Soderkuist wird vom Kanadier Drew Fischer unterstützt, der als vierter Offizieller fungieren wird. Das letzte Viertelfinale findet um 21 Uhr (MEZ) im Stade de Bordeaux statt, wo Frankreich und Argentinien um den Einzug in die Runde der letzten Vier kämpfen. Ilgiz Tantashev wird dieses Spiel leiten, Andrey Tsapenko und Timur Gaynullin werden assistieren. Said Martinez ist der vierte Offizielle.