Spieloffizielle für die Spiele 13 bis 24 der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ bekannt gegeben

FIFA benennt Schiedsrichterinnen und Assistentinnen für den zweiten Gruppenspieltag

Insgesamt 58 Schiedsrichterinnen leiten die Spiele in Kolumbien

Der Fussball-Video-Support (VS) wird bei dem Turnier erprobt

Die Schiedsrichterinnen für den zweiten Gruppenspieltag der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ stehen fest. Am 3. September wird die Italienerin Maria Sole Ferrieri Caputi das Spiel der Gruppe A zwischen Gastgeber Kolumbien und dem Debütanten Kamerun in Bogotá leiten. Sie wird dabei von ihrer Landsfrau Tiziana Trasciatti und der Portugiesin Vanessa Gomes unterstützt, die vierte Offizielle ist Susana Corella aus Ecuador. Zu Beginn dieses Jahres waren Ferrieri Caputi und Trasciatti Teil der ersten rein weiblichen Schiedsrichtergruppe, die ein Spiel der italienischen Serie A leitete, als sie im April die Begegnung FC Internazionale Milano gegen Torino FC leiteten. Das ecuadorianische Schiedsrichter-Trio Marcelly Zambrano und die Assistentinnen Viviana Segura und Stefanía Paguay werden in derselben Gruppe das Spiel Mexiko gegen Australien leiten, ebenfalls unterstützt von Corella.

In Gruppe B wird Hyeonjeong Oh (Republik Korea), die bereits bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ als Schiedsrichterin im Einsatz war, die Partie zwischen Frankreich und Brasilien leiten. Unterstützt wird sie von ihrer Landsfrau Kyoungmin Kim und der Thailänderin Supawan Hinthong sowie der Mexikanerin Lizzet García als vierter Offizieller. Shahenda Saad (Ägypten) wird beim Spiel zwischen den Debütanten Fidschi und Kanada in derselben Gruppe von Soukaina Hamdi (Marokko) und Asma Feriel Ouahab (Algerien) unterstützt, mit García als viertem Offiziellen. Das guatemaltekische Trio aus Astrid Gramajo und den Assistentinnen Iris Vail und Sherly Socop wird das Spiel zwischen Deutschland und Nigeria am 4. September leiten. Das trinidadische Trio Crystal Sobers (Schiedsrichterin), Carissa Douglas-Jacob und Melissa Nicholas (Assistentinnen) wird in der gleichen Gruppe das Spiel Korea Republik gegen Venezuela leiten, und Vincentia Amedome aus Togo wird als vierte Offizielle bei beiden Spielen im Einsatz sein. In Gruppe C wird Fangyu Dong aus der VR China die Partie zwischen Titelverteidiger Spanien und Paraguay leiten, assistiert von ihren Landsleuten Lijun Xie und Mengxiao Bao, während das kolumbianische Trio Maria Victoria Daza (Schiedsrichterin), Mayra Sánchez und Eliana Ortiz (Assistenten) die Partie zwischen Marokko und dem dreimaligen Weltmeister USA leiten wird. Die Australierin Casey Reibelt wird bei beiden Spielen als vierte Offizielle im Einsatz sein.