Spieloffizielle für die Halbfinalspiele des Olympischen Fussballturniers benannt

Für die Halbfinalspiele der olympischen Fussballturniere der Männer und Frauen, bei denen je acht Mannschaften um den Einzug ins Finale kämpfen, wurden die Spieloffiziellen bestätigt. Das Stade de Marseille ist am Montag Schauplatz des ersten Halbfinales, in dem sich Marokko und Spanien gegenüberstehen.

Das nächste Spiel ist Frankreich gegen Ägypten im Stade de Lyon (21 Uhr MEZ). Said Martinez wird das Spiel leiten, Walter Lopez und Christian Ramirez werden assistieren und Drew Fischer als vierter Offizieller fungieren. Die Halbfinalspiele der Frauen finden am Dienstag statt. In der ersten Partie des Abends stehen sich die USA und Deutschland gegenüber. Die Begegnung wird um 18.00 Uhr (MEZ) im Stade de Lyon angepfiffen. Bouchra Karboubi leitet ein Schiedsrichterteam, dem Fatiha Jermoumi und Diana Chikotesha als Assistentinnen und Kim Yujeong als vierte Offizielle angehören.