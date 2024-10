Spieloffizielle für den zweiten Spieltag der FIFA U-17-Frauen-WM 2024™ bekannt gegeben

Die Einsätze der Spieloffiziellen für den zweiten Spieltag der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024 ™ am 17. Oktober 2024 in Santo Domingo und Santiago de los Caballeros wurden bestätigt.

Die DVR Korea und Mexiko werden um 16:00 Uhr (Ortszeit) im CFC-Stadion aufeinandertreffen. Die brasilianische Schiedsrichterin Daiane Muniz wird das Spiel leiten, unterstützt von ihren Landsfrauen Maira Moreira und Fernanda Antunes, während Olatz Rivera Olmedo (Spanien) als vierte Offizielle fungieren wird. Japan und Polen treten ebenfalls um 16:00 Uhr im Olympiastadion Félix Sánchez gegeneinander an. Deily Gómez (Costa Rica) wird das Spiel leiten, mit Gabriela Jiménez und Kindria Agüero, ebenfalls aus Costa Rica, als Assistentinnen. Shamirah Nabadda aus Uganda wird die vierte Offizielle sein. Das dritte Spiel des Tages, zwischen Kenia und England, ist für 19:00 Uhr in Santiago de los Caballeros angesetzt. Die bolivianische Schiedsrichterin Alejandra Quisbert wird das Spiel leiten, unterstützt von dem peruanischen Duo Gabriela Moreno und Vera Yupanqui. Vimarest Díaz aus dem Gastgeberland wurde als vierte Offizielle ernannt. In Santo Domingo trifft Brasilien im anderen Spiel am zweiten Tag auf Sambia. Le Thi Ly (Vietnam) wird das Spiel leiten, unterstützt von Ha Thi Phuong (Vietnam) und Suwida Wongkraisorn (Thailand). Die Algerierin Ghada Mehat wird als vierte Offizielle fungieren. Insgesamt wurden 38 Spieloffizielle für die Spiele des Turniers ernannt: Zwölf Schiedsrichter, 24 Assistenten und zwei Hilfsschiedsrichter. Darüber hinaus wird das System Fotball Video Support (FVS), eine vereinfachte Alternative zum VAR, bei dieser Ausgabe weiter getestet, nachdem es bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ zum ersten Mal zum Einsatz kam.