Spieloffizielle für den vierten Spieltag der FIFA U-17-Frauen-WM 2024™ bekannt gegeben

Die Einsätze der Spieloffiziellen für den vierten Spieltag der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™ am 20. Oktober 2024 in Santiago de los Caballeros und Santo Domingo wurden bestätigt. Das erste Spiel des Tages, zwischen Korea DVR und Kenia, wird um 16:00 Uhr (Ortszeit) im Estadio CFC angepfiffen. Deily Gomez (Costa Rica) wird das Spiel leiten, während ihre Landsleute Gabriela Jimenez und Kindria Aguero als Schiedsrichterassistenten fungieren und die Spanierin Olatz Rivera Olmedo die vierte Offizielle ist. Zur gleichen Zeit wird Japan im Estadio Olímpico Félix Sánchez gegen Brasilien antreten. Die englische Schiedsrichterin Abigail Byrne wird das Spiel leiten, während Ceri Louise Williams (Wales) und Ainhoa Fernández (Andorra) als Schiedsrichterassistentinnen fungieren. Vimarest Díaz aus dem Gastgeberland wurde als vierte Offizielle benannt. Das dritte Spiel des Tages, zwischen England und Mexiko, wird um 19:00 Uhr (Ortszeit) in Santiago de los Caballeros angepfiffen. Shamirah Nabadda (Uganda) wird das Spiel leiten, Fanta Kone (Mali) und Nancy Kasitu (Sambia) sind die Schiedsrichterassistentinnen. Asaka Koizumi (Japan) wird die vierte Offizielle sein. Zur gleichen Zeit wird Sambia in Santo Domingo auf Polen treffen. Die serbische Schiedsrichterin Jelena Cvetkovic wird das Spiel leiten, während Karolin Kaivoja (Estland) und Lena Hirtl (Österreich) als Schiedsrichterassistentinnen und Ghada Mehat (Algerien) als vierte Offizielle fungieren werden.