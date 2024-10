Spieloffizielle für den dritten Spieltag der FIFA U-17-Frauen-WM 2024™ bekannt gegeben

Die Einsätze der Spieloffiziellen für den dritten Spieltag der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™ am 19. Oktober 2024 in Santiago de los Caballeros und Santo Domingo wurden bestätigt. Das erste Spiel des Tages, zwischen Nigeria und Ecuador, wird um 16:00 Uhr (Ortszeit) im Estadio CFC angepfiffen. Die Dänin Frida Klarlund wird das Spiel leiten und von ihrer Landsfrau Fie Bruun und Katarzyna Wasiak aus den USA unterstützt werden. Olatz Rivera Olmedo (Spanien) wird vierte Offizielle sein. Zur gleichen Zeit trifft Titelverteidiger Spanien im Estadio Olímpico Félix Sánchez auf die Republik Korea. Die algerische Schiedsrichterin Ghada Mehat wird von Soukaina Hamdi (Marokko) und Yara Abdelfattah (Ägypten) unterstützt, während Vimarest Díaz aus der Dominikanischen Republik die vierte Offizielle sein wird. Im weiteren Verlauf des Tages trifft die Dominikanische Republik in Santiago de los Caballeros auf Neuseeland. Schiedsrichterin dieser Partie ist Asaka Koizumi (Japan), ihre Assistentinnen sind Amal Badhafari (Vereinigte Arabische Emirate) und Riiohlang Dhar (Indien). Daiane Muniz (Brasilien) ist die vierte Offizielle. Um 19:00 Uhr (Ortszeit) trifft Kolumbien in der Hauptstadt des Gastgeberlandes auf die USA. Die rumänische Schiedsrichterin Alina Pesu wird von Daniela Constantinescu als vierte Offizielle fungiert.