Spieloffizielle für das Viertelfinale der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2024™ bekannt gegeben

Der Fussball-Video-Support (VS) wird bei dem Turnier erprobt

Insgesamt 58 Schiedsrichterinnen leiten die Spiele in Kolumbien

FIFA benennt Schiedsrichterinnen und Assistentinnen für die Spiele am 15. September

Für das Viertelfinale der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ am Sonntag, den 15. September, stehen die Spielleiter fest.

Die Partie in Cali zwischen den USA und Deutschland, den beiden erfolgreichsten Mannschaften in der Geschichte des Wettbewerbs mit jeweils drei Titeln, wird von Hyeonjeong Oh aus der Republik Korea geleitet, die von ihrer Landsfrau Kyoungmin Kim und Supawan Hinthong aus Thailand unterstützt wird. Vincentia Amedome aus Togo wird der vierte Offizielle sein.