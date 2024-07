Liste der Schiedsrichter für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024™ repräsentiert den globalen Fussball

Alle sechs Konföderationen sind durch Schiedsrichter beim Turnier in Usbekistan vertreten

Zwei weibliche Schiedsrichter auf der 39-köpfigen offiziellen Liste

Schulungen und ein Workshop im Vorfeld des Turniers sollen die Einheitlichkeit bei wichtigen Themen verbessern

Alle sechs Konföderationen werden bei der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024™ in Usbekistan durch Spieloffizielle aus allen Teilen der Welt vertreten sein, die auf der offiziellen Liste der FIFA aufgeführt sind. Zwei Schiedsrichterinnen, Oriana Andreina Zambrano Medina aus Venezuela und Anelize Meire Schulz aus Brasilien, wurden in das CONMEBOL-Kontingent aufgenommen und sind Teil der 39-köpfigen Liste der Offiziellen, die beim ersten FIFA-Turnier in Zentralasien Spiele leiten werden.

Die vollständige Liste der Spieloffiziellen können Sie hier einsehen.

Nach der erfolgreichen Implementierung von Videounterstützung (Football Video Support [VS]) beim letzten Turnier in Litauen im Jahr 2021 wird VS erneut eingesetzt, wobei vier zusätzliche Kameras die Seitenlinien überwachen, um die Spieloffiziellen bei ihren Entscheidungen zu unterstützen.

Die Schiedsrichter nehmen seit Anfang des Jahres an Online-Schulungen teil, um die Einheitlichkeit bei wichtigen Themen zu erhöhen. Diese Schulungen werden bei einem Seminar vor dem Turnier in Usbekistan vom 4. bis 13. September fortgesetzt. Der Wettbewerb wird am darauffolgenden Tag angepfiffen.

Die Spiele werden in den drei Gastgeberstädten Taschkent, Andijan und Bukhara ausgetragen, und eine der 24 teilnehmenden Mannschaften wird nach dem Finale am 6. Oktober in der Hauptstadt zum Weltmeister gekürt. Klicken Sie hier, um den Spielplan aufzurufen.