Gemischte Schiedsrichterteams bei den olympischen Fussballturnieren in Paris 2024

Für die Eröffnungsspiele des Olympischen Fussballturniers in Paris 2024 wurden Spieloffizielle bestätigt, wobei erstmals bei Olympischen Spielen gemischte Schiedsrichterteams zum Einsatz kommen werden.

Ein Team unter der Leitung des argentinischen Schiedsrichters Yael Falcon, unterstützt von seinen Landsleuten Maximillano del Yesso und Facundo Rodriguez, wird das Eröffnungsspiel des Olympischen Fussballturniers der Männer zwischen Gastgeber Frankreich und den USA am Mittwoch, 24. Juli, im Stade de Marseille leiten.

Die US-amerikanische Schiedsrichterin Tori Penso, die das Finale der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ leitete, in dem Spanien England im Australia Stadium in Sydney besiegte, wird das Eröffnungsspiel des Frauenturniers zwischen Frankreich und Kolumbien am Donnerstag, 25. Juli, im Stade de Lyon leiten.