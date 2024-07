François Letexier in Topform für Olympia

François Letexier ist einer der besten Schiedsrichter Frankreichs

Schiedsrichter bei den Olympischen Fussballturnieren Paris 2024

Weiteres Kapitel in der beeindruckenden Karriere des jungen Schiedsrichters

Schiedsrichter legen bei einem Spiel durchschnittlich 11,5 Kilometer zurück. Fitness ist deshalb das A und O, vor allem wenn nach Einsätzen in der französischen Ligue 1 noch zwei grosse internationale Turnier anstehen, wie bei François Letexier diesen Sommer. 2024 ist für den Bretonen definitiv ein intensives Jahr. Doch er ist in Topform und dank zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen bestens gerüstet.

Dank seiner Konstanz auf höchster Stufe wurde er bei den „Trophées UNFP“ von der französischen Spielergewerkschaft (Union Nationale des Footballeurs Professionnels) zum zweiten Mal in Folge zum besten Schiedsrichter der Ligue 1 gewählt. Als einer der besten Schiedsrichter Europas wurde er natürlich auch für die UEFA EURO 2024 aufgeboten und durfte schliesslich das Finale zwischen Spanien und England leiten. Krönung sind nun die Olympischen Fussballturniere in seiner Heimat Frankreich

„Ich bin unglaublich stolz auf das Aufgebot für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Ich habe immer davon geträumt, diese Veranstaltung, die in diesem Jahr in meiner Heimat stattfindet, hautnah mitzuerleben“ sagt er zu Inside FIFA. „Bei den Olympischen Spielen werden alle Differenzen zugunsten des Sports und seiner universellen Werte des Friedens beiseitegelegt. Es geht darum, an seine Grenzen zu gehen und einzigartige Momente zu schaffen, die Kinder zum Träumen anregen.“

Ob es uns gefällt oder nicht, aber von solchen Wettkämpfen bleiben vor allem die Leistungen der Athleten und nicht die Entscheidungen der Schiedsrichter in Erinnerung. Und Letexier kämpft nicht um die Goldmedaille – die höchste Auszeichnung für jeden Sportler. Das ist aber kein Problem für den Franzosen, da Schiedsrichter seiner Meinung nach in einer eigenen Kategorie spielen, in der ein gesunder Konkurrenzkampf herrscht – vor allem gegen sich selbst.

„Für einen Schiedsrichter ist die Leitung des Finales wie eine olympische Goldmedaille, weil es das letzte Spiel ist“, betont er. „Es ist ganz normal, sich Ziele zu setzen, wenn man sich auf ein Abenteuer wie die Olympischen Spiele begibt. Diese Ziele werden von Spiel zu Spiel festgelegt.“

Der Franzose, der von Beruf Anwalt ist, hat seine Karriere so Schritt für Schritt vorangetrieben. Mit 14 Jahren entdeckte er seine Liebe für die Tätigkeit als Schiedsrichter, für die er mit Leidenschaft wirbt: „Als Schiedsrichter lernt man fürs Leben. Ich rufe alle jungen Fussballfans dazu auf, es auszuprobieren, um zu sehen, ob es ihnen gefällt.“

„Als ich anfing, schien die Elitestufe ganz weit weg und unerreichbar, sodass ich nicht im Traum daran gedacht habe“, gesteht er. „Die höchste Schiedsrichterstufe wurde erst zum Ziel, als mich einige wichtige Personen in meinem Leben, die mich immer unterstützen, darin bestärkt haben, ehrgeizig zu sein und zu träumen. Ich hoffe, dass ich nie damit aufhöre!“

Letexier hat 2016 als jüngster Schiedsrichter in der Ligue 1 debütiert und sich kontinuierlich nach oben gearbeitet. Für ihn gibt es keine Grenzen. Nachdem er sich in Frankreich und danach auch auf europäischer Ebene etabliert hatte, folgte 2023 mit der FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ in Argentinien der nächste Karriereschritt. Mit gerade einmal 35 Jahren steht nun das Debüt bei den Olympischen Sommerspielen bevor. Sein Weg ist bemerkenswert, war manchmal aber auch steinig.

„Es geht nicht immer alles glatt. Manchmal ist es auch schwierig. Diese schwierigen Momente sind wie Niederlagen, weil Entscheidungen falsch waren und den Ausgang eines Spiels negativ beeinflusst haben oder weil wir unseren eigenen Erwartungen nicht gerecht wurden“, erklärt er.