FIFA-Schiedsrichter Andrés Rojas meldet sich als Ehrenamtlicher

Der internationale Schiedsrichter Andrés Rojas überrascht mit seiner Entscheidung, sich bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2024 in Bogotá als Ehrenamtlicher zu melden

Was hat er dort gemacht? Warum meldete er sich freiwillig? Was war seine Intention? Dies waren einige der Fragen, die sich im Zusammenhang mit der Anwesenheit von Andrés Rojas als Ehrenamtlicher bei den Trainingseinheiten der Schiedsrichter für die F IFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024 stellten. Schliesslich ist der 40-jährige Kolumbianer ein internationaler Schiedsrichter mit FIFA-Abzeichen.

Als er hörte, dass für das Turnier, welches in seiner Heimatstadt ausgetragen wird, Ehrenamtliche gesucht werden, überlegte er nicht lange und meldete sich. Es war eine einzigartige Gelegenheit, an einem historischen Ereignis für den Frauenfussball in seinem Land teilzunehmen, und zwar aus einer ganz neuen Perspektive.