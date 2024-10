Bibiana Steinhaus-Webb: „Es geht darum, Schiedsrichterinnen dabei zu unterstützen, das Beste aus sich herauszuholen.“

„Es ist grossartig, wie sich eine neue Generation von Schiedsrichterinnen etabliert und ihren Weg geht“, so Steinhaus-Webb gegenüber Inside FIFA

FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™ erstes Turnier in ihrer neuen Funktion

Strahlend steht Bibiana Steinhaus-Webb am Rand des Trainingsplatzes neben dem Félix-Sánchez-Stadion in Santo Domingo. Ganz offensichtlich geniesst sie die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™, ihr erstes offizielles Turnier als Leiterin der Frauenabteilung der FIFA-Schiedsrichtersubdivision, in vollen Zügen.