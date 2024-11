Ainhoa Fernández und Vimarest Díaz: von Spielerinnen zu Schiedsrichterinnen bei der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2024™

Vimarest Díaz und Ainhoa Fernández begannen ihre Laufbahn als Fussballerinnen

Beide waren Schiedsrichterinnen bei der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™.

"Als Schiedsrichterinnen muss man unsichtbar sein", sagten sie unisono

Der Frauenfussball hat seine eigenen bemerkenswerten Geschichten: Tore in letzter Minute, Pionierinnen des Spiels und Stars, die unter dem Jubel der Fans die Trophäen in die Höhe recken... Doch es gibt noch weitere Schlüsselfiguren, die nicht nur unentbehrlich sind, sondern auch Teil jeder Leistung sind: die Schiedsrichter.

Während der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™ nahmen diese Frauen, die für ihre Arbeit wohl kaum stehende Ovationen erhalten würden, ihre Positionen in der Mitte des Spielfelds und an der Seitenlinie ein, um das zu tun, was manchmal als die schwierigste Aufgabe überhaupt gilt: unparteiisch, genau und vor allem unsichtbar zu sein.

Vimarest Díaz und Ainhoa Fernández sind zwei von ihnen. Sie kommen aus unterschiedlichen Ländern und mit unterschiedlichem Hintergrund, aber beide haben das gleiche Ziel: die höchste Ebene der Frauenschiedsrichterinnen bei der U-17-Frauen-Weltmeisterschaft.

Die Träume von Vimarest Diaz und Ainhoa Fernandez 02:15

Eine unerwartete Reise

Am 3. Dezember 2015 kämpften Venezuela und Kolumbien um einen der beiden südamerikanischen Qualifikationsplätze für die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Papua-Neuguinea 2016™.

In den letzten Minuten des Spiels brachte Díaz ihr Team mit einem Kopfball nach einer Ecke in Führung. Das Tor reichte Venezuela, um sich für die erste U-20-Frauen-Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

"Das war einer der schönsten Momente meines Lebens", erinnerte sie sich im Gespräch mit Inside FIFA. "Dieses Gefühl der Euphorie, des Glücks und der Energie, die man in diesem Moment spürt, ist etwas ganz Besonderes", fügte sie hinzu.

Aber Vimarest ist keine Frau, die sich ihr Schicksal ausgesucht hat, zumindest nicht bewusst. Sie war Fussballerin. Sie war eine gute Spielerin. Doch eines Tages kam sie in die Dominikanische Republik und fand dort ihre wahre Berufung. "Ich glaube, als Spielerin kann man sich nicht vorstellen, dass man einmal Schiedsrichterin sein wird. Viele Spieler sehen uns als die Bösen auf dem Platz, deshalb kann man sich das nicht vorstellen", gesteht sie.

"Ich kam in dieses wunderschöne Land - die Dominikanische Republik - und das hat mir viele Türen geöffnet. Ich traf sehr wichtige Menschen wie Irasema Aguilar, die Leiterin der dominikanischen Schiedsrichterabteilung, die mir vorschlug, Schiedsrichterin zu werden. Und ehrlich gesagt hat es mir vom ersten Moment an gefallen. Ich habe mich total in den Beruf verliebt.

Ainhoa ist auf einem anderen Weg Schiedsrichterin geworden. Ihr Heimatland Andorra hat wenig Erfahrung mit internationalen Wettbewerben, und ihre Karriere als Torhüterin wurde durch eine Verletzung unterbrochen. "Ich habe mit der Schiedsrichterei begonnen, weil ich wegen einer Verletzung nicht mehr spielen, aber auch nicht mehr laufen konnte", sagt sie.

Was als Nebenbeschäftigung begann, wurde zu ihrem Lebensinhalt. Mit 24 Jahren entschied sie sich, Schiedsrichterin zu werden. Und während Andorra ihr als Fussballerin auf dem Spielfeld nicht viele Möglichkeiten bot, fand sie diese an der Seitenlinie. "Sie weiß, dass es in einem Land wie Andorra eine enorme Leistung ist, internationale Schiedsrichterin zu sein.

Das Spiel durch eine andere Brille sehen

Ihre Erfahrungen als Fussballer waren sicher keine verlorene Zeit. All die Jahre, die sie in das Spiel investiert haben, zahlen sich auch heute noch aus.

"Wenn man früher gespielt hat, versteht man, wie sich die anderen Spieler auf dem Platz fühlen. Man weiß, wann ein Spiel zu kochen beginnt, wann ein Spieler die Nerven verliert, weil man es selbst erlebt hat", erklärt Díaz. Das ist ein Vorteil, aber auch eine Verantwortung: Jetzt musst du versuchen, das zu kontrollieren, was dich vorher kontrolliert hat.

Heute, ein paar Jahre später, lachen sie, wenn sie an die Momente denken, in denen sie mit dem Schiedsrichter nicht einverstanden waren. Jetzt, wo sie die Pfeife in der Hand haben, sehen sie die Dinge mit anderen Augen.

Vimarest sieht das Ganze von der lustigen Seite: "Ich war eine der Spielerinnen, die ein wenig... ausdrucksstark gegenüber den Schiedsrichtern sein konnte", gesteht sie mit einem Lächeln. "Mit einem Schiedsrichter war ich wirklich nicht einverstanden. Jetzt, da ich selbst eine bin, wollte ich zu ihr gehen, mich entschuldigen und ihr sagen: 'Ich bewundere, was du tust, denn jetzt verstehe ich, wie schwer es ist, in deiner Haut zu stecken.

Mit Fehlern leben

Was sie gelernt haben, ist, dass man als Schiedsrichter lernen muss, Fehler zu akzeptieren. Denn Fehler sind unvermeidlich. "Unser größter Fehler ist unser bester Lehrer", zitierte Vimarest Bibiana Steinhaus-Webb, die Leiterin der Frauen-Schiedsrichterabteilung der FIFA. "Wir sind Menschen und ich kann nicht sagen, dass wir in Zukunft keine Fehler machen werden oder in der Vergangenheit keine gemacht haben. Also müssen wir daran arbeiten, darüber hinwegkommen und weitermachen.

Der Beruf des Schiedsrichters wird immer mehr zu einem Paradoxon. "Wir müssen unsichtbar sein", sagen die beiden fast unisono. Denn wenn sie ihre Arbeit gut machen, spricht niemand über sie.

Vimarest ist sich dessen bewusst. "Natürlich gibt es Druck, das kann man nicht leugnen", gibt sie zu. "Es lastet immer ein gewisses Gewicht auf unseren Schultern, aber wir müssen wissen, wie wir es kanalisieren und nutzen können, damit dieser Druck uns dazu bringt, unsere Arbeit besser zu machen, wenn wir auf das Spielfeld gehen.

Ainhoa ihrerseits sieht die großen Momente eher gelassen. "Letztendlich arbeitet man mit seiner Mannschaft, bereitet sich vor, trainiert und gibt sein Bestes. Wenn man dann auf dem Spielfeld steht, spielt das alles keine Rolle mehr.

Ein Höhepunkt

Beide erleben eine besondere Phase in ihrem Leben, in der sie ihre sportliche Karriere vorantreiben und auf die sie sehr stolz sein können. "In meiner kurzen Zeit als Schiedsrichterin habe ich mir viele Träume erfüllt. Ich war die erste Frau, die ein Männerspiel in der dominikanischen Liga geleitet hat", sagt Díaz.

"Das war ein großer Moment für mich. Es macht mich sehr glücklich. Genauso wie die Tatsache, dass ich mein Land hier in der CONCACAF vertreten darf. Eines meiner Ziele ist es, weiterhin so hart wie möglich zu arbeiten, um eines Tages als Schiedsrichterin bei einer Weltmeisterschaft der Frauen oder vielleicht auch der Männer eingesetzt zu werden.