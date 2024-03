Start der zweiten Ausgabe des FIFA-Diploms für technische Führungskräfte in Deutschland

Die zweite Ausgabe des FIFA-Diploms für technische Führungskräfte, das im Fussball zur ersten global anerkannten Qualifikation für technische Führungskräfte avancieren soll, startet am 1. April 2024 in Deutschland.

Erste Ausgabe als Grundlage des Erfolgs

Die zweite Ausgabe des 18-monatigen FIFA-Diploms für technische Führungskräfte knüpft an den Erfolg des ersten Kurses an, der letzten Mai in Brasilien startete. „Wir sind mit dem Verlauf der ersten Ausgabe des FIFA-Diploms für technische Führungskräfte, die diesen Dezember in Zürich endet, sehr zufrieden“, erklärte Jamie Houchen, Leiter des FIFA-Teams für technische Führung.