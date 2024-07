VAR-Programm in Hong Kong wird auf Frauen- und Jugend-Wettbewerbe ausgeweitet

"Die Einführung des VAR-Systems in der Hong Kong Premier League ist dank der freundlichen Unterstützung der FIFA möglich geworden, und die jüngste Einführung in der Premier Youth League und dem HKJC Women's FA Cup ist sicherlich ein weiterer Meilenstein", fügte der amtierende Generalsekretär Charles Cheung hinzu.

Durch die Ausweitung profitieren auch Frauenwettbewerbe und Jugendturniere von dem Projekt, beginnend mit dem FA-Cup-Finale der Women's Football League, in dem die Chelsea FA Soccer School HK am Sonntag, den 16. Juni, Kitchee mit 1:0 besiegte.

Das erste Spiel der Hong Kong Premier League (HKPL), bei dem VAR zum Einsatz kam, wurde im September 2023 zwischen Sham Shui Po und Crownity North District ausgetragen. Das Projekt war ein sofortiger Erfolg: In 98 Spielen der HKPL, des Hong Kong FA Cups, des Senior Shield Cups und des Sapling Cups wurde die VAR-Technologie in der ersten Saison eingesetzt, wobei insgesamt 65 VAR-Überprüfungen durchgeführt wurden.

Der Einsatz von VAR ist Teil der langfristigen Strategie des HKFA, die darauf abzielt, die Standards in den Nationalmannschaften und Ligen sowohl im Männer- als auch im Frauenfussball zu erhöhen, mit dem Ziel, sich für die FIFA WM™ im Jahr 2034 zu qualifizieren. Der HKFA hofft, dass die Technologie dazu beitragen wird, dass Hongkong in Zukunft internationale Turniere ausrichten kann.

"Fairere Spiele machen diese auch für die Zuschauer interessanter. Dies kann einen positiven Kreislauf in Gang setzen und neues Blut in die Fussballgemeinde bringen, was dem Ziel des HKFA entspricht, die Professionalität zu steigern und den Sport als Industrie zu entwickeln."

