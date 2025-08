Laut Technischer Studiengruppe ist die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ entscheidend für die Jugendentwicklung

Im Verlauf der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2023™ in Indonesien werden nach dem Finale zwischen Deutschland und Frankreich am Samstag insgesamt 52 Spiele in vier Städten mit 24 Mannschaften ausgetragen worden sein. Dabei wird jedes einzelne Spiel von einem Mitglied der Technischen Studiengruppe der FIFA (TSG) live und persönlich verfolgt.