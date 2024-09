Vor dem Finale: FIFA und Obdachlosen-Weltmeisterschaft präsentieren neue Frauen-Trophäe

Für das Frauen-Turnier der Obdachlosen-Weltmeisterschaft 2024 im südkoreanischen Seoul hat die FIFA eine neue Open-Rose-Trophäe entworfen und geliefert

Der einzigartige Entwurf geht auf Vorschläge von Mitgliedern, Trainern, ehemaligen Spielerinnen und Spielern sowie Freiwilligen zurück

Die Trophäe wird am Samstag nach dem Endspiel an der Universität Hanyang der Kapitänin Rumäniens oder Mexikos präsentiert

Die 16 Spielführerinnen der Frauenmannschaften, die an der Obdachlosen-Weltmeisterschaft 2024 teilnehmen, kamen zusammen, um die neue Trophäe zu enthüllen, die sie alle während des einwöchigen Turniers in Seoul (Republik Korea) in die Höhe stemmen wollen.

Die Trophäe wurde von der FIFA auf der Grundlage von Ideen der Lenkungsgruppe für Frauen bei der Obdachlosen-WM sowie der globalen Mitgliedsländer, Trainer, ehemaligen Spielerinnen und Freiwilligen des Wettbewerbs entworfen und geliefert.

Von einem "starken Moment" sprach Honey Thaljieh, FIFA-Managerin für Öffentlichkeitsarbeit, bei der Übergabe der neuen Trophäe. "Von dieser neuen, modernen Trophäe für die Frauen bei der Obdachlosen-Weltmeisterschaft, die von der FIFA entworfen wurde, geht eine Botschaft aus: Dass wir Menschen durch die Kraft des Sports unser Potenzial ausschöpfen können. Diesen Traum leben die 16 Spielführerinnen der Obdachlosen-Weltmeisterschaft aktuell. Es ist etwas ganz Besonderes, heute mit Ihnen hier zu sein, und ich hoffe, es inspiriert Sie zu einem neuen Morgen."

Das Design der Trophäe ist einzigartig: Die sich emporschwingenden goldenen Streben erinnern an die Blätter einer sich öffnenden Blüte, aus der eine silberne Kugel steigt. Passend dazu heisst der Pokal "Open Rose", also "offene Rose".

"Diese Trophäe feiert laut und deutlich, und sie erkennt die Frauen und ihre Geschichten an. Auf dem Feld dieses Turniers, auf den Plätzen, können sie ganz offen als Kriegerinnen auftreten – sie müssen nicht mehr still sein", erläutert Lisa Wrightsman, Trainerin des US-Teams, die 2010 selbst an dem Turnier teilnahm und an der Gestaltung der Trophäe beteiligt war. "Hier wird man sehen, wie sie alles geben, wie sie Charakter zeigen und wie sie dafür letztlich mit etwas ausgezeichnet werden, was jeder Mann oder jede Frau gern gewinnen würde, und das ist aussergewöhnlich."

"Es geht um Zusammensein und Zusammenhalt. Bei der Obdachlosen-Weltmeisterschaft geht es darum, dass alle zusammenkommen. Bei der Obdachlosen-Weltmeisterschaft ist niemand 'anders'", ergänzt Matthew Williams, der Kommunikationschef des Turniers. "Wir sind hier bei der Obdachlosen-Weltmeisterschaft alle gleich, und ich wollte, dass die Trophäe dieses Zusammensein ausdrückt. Es ist eine Trophäe für alle, von der wir hoffen, dass sie [beim Endspiel] zu sehen sein wird. Ich möchte, dass die Leute kommen und sie sich aus der nähe ansehen, und die Trophäe für die Männer ebenfalls. Wir sind nämlich unglaublich stolz darauf."

Die Mitarbeit der FIFA bei der Bereitstellung der Trophäe ist nur ein Teil des grösseren Engagements zur Unterstützung der Obdachlosen-Weltmeisterschaft, die 2003 ins Leben gerufen wurde. Beide Parteien unterzeichneten Anfang August dieses Jahres eine Absichtserklärung, die vorsieht, dass die FIFA nicht nur Material und Ausrüstung wie die Trophäe und die Medaillen vor Ort zur Verfügung stellt, sondern dass die Spiele der ersten Obdachlosen-Weltmeisterschaft in Asien auch weltweit auf FIFA+ gestreamt werden.

"Für [die Spielerinnen und Spieler] ist es toll. Sie fühlen sich als Teil der grossen Familie. Sie werden ernst genommen, und ich denke, es ist wichtig, dass die FIFA das tut, denn im Fussball geht es nicht nur um den Profibereich, auch wenn wir den lieben. Es geht auch um alle anderen, darum, dass alle anderen einbezogen werden", erklärt Mel Young, Mitbegründerin und Vorsitzende der Obdachlosen-WM.

Obdachlosen-Weltmeisterschaft: eine starke Kraft, die das Leben von Menschen verändern kann 01:55

"Hier werden sie integriert und einbezogen. Die Spielerinnen und Spieler sind sehr, sehr stolz darauf und auf die Tatsache, dass der FIFA-Präsident sich mit einer Botschaft an sie gewendet hat. Sie waren begeistert, richtig begeistert, denn dadurch hatten sie das Gefühl, Teil von etwas zu sein. Meiner Meinung nach war es wirklich wichtig, dass der FIFA-Präsident an die Obdachlosen-Weltmeisterschaft gedacht hat, und wie er an sie gedacht hat, mit dieser Klarheit und Leidenschaft.