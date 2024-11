FIFA unterstützt LGBTQ+-Fussballgemeinschaft bei der IGLFA-Weltmeisterschaft 2024 in Argentinien

Der Wettbewerb, an dem 36 Mannschaften teilnehmen, soll das Bewusstsein für Diskriminierung und Gleichberechtigung schärfen

Das Turnier wurde vom 3. bis zum 9. November 2024 in Buenos Aires (Argentinien) ausgetragen

Mit der ihrer Unterstützung der XXV. Weltmeisterschaft des internationalen schwul-lesbischen Fussballverbands (IGLFA) in Buenos Aires (Argentinien) hat die FIFA ihr Engagement für die LGBTQ+-Fussballgemeinschaft bekräftigt.

„Dieses Turnier hat viel zum sozialen Wandel in Argentinien beigetragen. Wir wollten das Turnier hier durchführen, um auf die Diskriminierung gegen die LGBTQ+-Gemeinschaft besonders im Fussball aufmerksam zu machen“, betonte Claudio Blanco, Koordinator bei Los Dogos und Organisator des Turniers, das vom 3. bis 9. November in der argentinischen Hauptstadt durchgeführt wurde. „Wir hoffen, mit der fortwährenden Zusammenarbeit mit dem AFA weitere Fortschritte in unserem Land zu erzielen.“