Football for Schools kehrt mit einem Seminar für Frauen nach Katar zurück

Am 27. und 28. September fand in Doha ein Seminar zum Aufbau von Kapazitäten statt

Der Workshop richtete sich an Frauen: 40 Lehrerinnen nahmen daran teil

FIFA-Frauenfussball-Expertinnen war ebenfalls anwesend und brachten ihre Erfahrungen und Fachwissen ein

„2023 wird ein Jahr der Konsolidierung der Erfolge und der Stärkung des Überwachungs- und Bewertungssystems sein.“

Diese Ankündigung von Fatimata Sidibe, Direktorin von Football for Schools (F4S), erfolgte im vergangenen Dezember am Ende eines ereignisreichen Jahres 2022 im Anschluss an die FIFA-Weltmeisterschaft in Katar, bei der F4S einen eigenen Bereich im 3-2-1 Olympia- und Sportmuseum in Doha hatte.

"Kapazitätsaufbau" war das Thema des Football for Schools Seminars, das am 27. und 28. September in Doha stattfand, fast zehn Monate nach der Weltmeisterschaft. Der Workshop richtete sich ausschließlich an Frauen, die allesamt Sportlehrerinnen sind und mit deren Hilfe Tausende von Kindern von ihrem Training profitieren sollen.

Die Generation Amazing Foundation, die Qatar Foundation, der katarische Fussballverband (QFA) und das katarische Ministerium für Bildung und Hochschulwesen beteiligten sich an dem Projekt, das von Football for Schools und der FIFA durchgeführt wurde. Das zweitägige Seminar bot Pädagoginnen die einmalige Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zu verbessern und als Sprecherinnen für positive Veränderungen in ihren jeweiligen Regionen des Landes zu fungieren.

Der Workshop befasste sich mit verschiedenen Aspekten des Programms Football for Schools, das darauf abzielt, den Fussball für junge Menschen zugänglicher zu machen, indem Fussballaktivitäten in das Bildungssystem integriert werden.

Auf dem Programm standen Trainingstechniken, die Integration von Lebenskompetenzen und die Nutzung der digitalen App "F4S". Es war auch eine Gelegenheit für Frauen aus allen Gesellschaftsschichten, zusammenzukommen, Ideen auszutauschen und von den Erfahrungen der anderen mit dem Fussball zu lernen.

"Dank des FIFA-Programms Football for Schools ist dies ein wichtiger Schritt zur Überwindung der Geschlechterkluft im Sport", erklärt Fatimata Sidibe. "Gemeinsam mit unseren Partnern sehen wir dieses Seminar als Türöffner für Frauen im Bereich der Sportentwicklung, und wir hoffen sehr, dass sich diese Art von Gelegenheit vervielfachen wird."

Zu den Referenten in Doha gehörten Antonio Buenaño Sánchez, FIFA Football for Schools Manager, und drei Frauenfussball-Expertinnen, die über einen großen Erfahrungsschatz verfügen: Sue Ronan Martin, Anouschka Bernhard und Thuba Sibanda.

Um die Sache noch spannender zu machen, fand die Veranstaltung im Education City Stadium statt, so dass ein Hauch von Weltmeisterschaft in der Luft lag.

"Die katarische Regierung hat das Stadion ausschließlich Frauen zur Verfügung gestellt, die Fussball spielen wollen, so dass Frauen und Mädchen ihren Sport in aller Ruhe ausüben können", erklärte Alexandra Chalat, die bei der Qatar Foundation für den Bereich World Cup Legacy zuständig ist.

"Diese Art von Workshops, Trainingsprogrammen und Veranstaltungen sind genau das, was wir im Education City Stadium anbieten wollen. Dieser spektakuläre Veranstaltungsort entwickelt sich zu einem Zentrum für den Frauensport in Katar, das Teil des Vermächtnisses der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 ist", fügte Abeer Al-Khalifa, Präsidentin für voruniversitäre Bildung bei der Qatar Foundation, hinzu.

Die Veranstaltung war Teil einer Absichtserklärung zwischen der FIFA, Generation Amazing und der Qatar Foundation, die Initiativen zur Förderung der Jugend und des Gemeinwesens weit über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ hinaus umfasst.

Nach der Unterzeichnung sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino: "Mit der Kraft des Fussballs einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, ist ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Verantwortung für jede unserer Organisationen. Den Sport zu nutzen, um die nächste Generation zu erreichen, ist etwas, das alle drei in den Vordergrund ihrer Arbeit stellen. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten und Jahren bei vielen gemeinsamen Projekten zusammenzuarbeiten, insbesondere bei der Umsetzung von Football for Schools in Katar".