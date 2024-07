FIFA Football for Schools in Puerto Rico: In vier Jahren vom Pilotprogramm zur Best Practice

Puerto Rico ist das erste Land, das eine zweite F4S-Schulung erhält

Fast 200 Pädagogen nahmen daran teil und schlossen die Aktivität mit einem Fest ab, an dem 120 Kinder teilnahmen

Zu den positiven Schlussfolgerungen gehören das Wachstum des Fussballs auf der Insel und die Nutzung des Programms für integrativen Fussball

Im September 2019 war Puerto Rico das erste Land, das das FIFA-Programm "Fussball für Schulen" übernahm, das zur Entwicklung von Millionen von Kindern auf der ganzen Welt beitragen soll, indem es Fussball- und Lebenskompetenzen in das Schulprogramm integriert.

Damals hatte F4S noch den Status eines Pilotprogramms, und FIFA-Instruktoren schulten 40 Sportlehrer, die mit den Konzepten einer Sportart, die in ihrer Popularität hinter Baseball, Basketball und sogar Volleyball zurückblieb, kaum vertraut waren.

Seitdem hat sich viel getan. So viel, dass Puerto Rico erneut eine Vorreiterrolle übernommen hat und als erstes der 90 Länder, die bereits am Programm teilnehmen, zum zweiten Mal einen F4S-Workshop erhält.

"Trotz des großen Interesses der Teilnehmer waren das Konzept und die Methodik des Programms noch nicht ausgereift. Der Stellenwert, den die App, die Lebenskompetenzen und die Art und Weise, wie sie in die Fussballtrainings integriert wurden, einnehmen, spiegelt die Entwicklung des Programms in vier Jahren wider", erklärt Alexandra Huete, Managerin und Ausbilderin von FIFA Football for Schools.

"Die Pandemie verlangsamte die Umsetzung des Programms, aber dank der großartigen Arbeit des Verbands konnte das Projekt am Leben erhalten werden, da die Teilnehmer mit den ihnen zur Verfügung gestellten Mitteln blindlings Online-Kurse entwickelten. So haben sie nicht nur bereits 300 Lehrer ausgebildet, sondern der Fussball ist auch zu einem Prestigeobjekt geworden", fügt Huete hinzu.

Aus diesem Grund sah die FIFA die Notwendigkeit einer aktualisierten Schulung, die vom 29. bis 31. August in Cayey stattfand und an der mehr als 180 Lehrkräfte teilnahmen, die bereits mit der älteren Version des Kurses zertifiziert waren. Fünf Fachleute von den US-Jungferninseln und sechs von Anguilla nahmen ebenfalls teil. Den Abschluss der Aktivitäten bildete ein Fest, an dem 120 Kinder aus fünf Schulen teilnahmen.

Unter den Teilnehmern der Abschlussveranstaltung befand sich auch José Martínez, Vizepräsident des puertoricanischen Fussballverbands und einer der Hauptakteure des Programms "Fussball für Schulen" seit seiner Gründung. "Die Aktualisierung ist wichtig, denn das Programm hat sich weiterentwickelt und bereits viel dazu beigetragen, den Fussball auf Schulebene bekannt zu machen. Wir haben heute sogar nationale Futsal- und Feldfussballwettbewerbe", erklärt er.

"Die Sportlehrer, die an dem Programm teilnehmen, sind besser für den Fussballunterricht ausgebildet. Mit 30.000 betroffenen Schülerinnen und Schülern nehmen mehr Jungen und Mädchen an diesem Sport teil, was die Lebensqualität in unserer Gesellschaft verbessert", fügt Martinez erfreut hinzu.

Inklusiver Fussball und Treiber des Wandels

Huete hebt Puerto Rico noch aus einem anderen Grund hervor: "Durch die Zusammenarbeit mit Golitos, einer Stiftung, die sich um autistische Kinder kümmert und Fussball bereits als transformatives Instrument einsetzt, hat der Verband dem integrativen Fussball eine neue Dimension verliehen.

Omar Álvarez, Vater von Zwillingen mit Autismus und Gründer von Golitos, ist und bleibt eine der Säulen von F4S im Land. Er trägt immer noch das gelbe T-Shirt mit dem Namen des Programms und hat nach dem Festival nur lobende Worte für Fussball für Schulen übrig.

"Was es von anderen Programmen unterscheidet, ist die Zugänglichkeit und die weitreichende Wirkung, die es hat, indem es direkt in die Schulen, in jede Gemeinde und zu vielen Sportlehrern gebracht wird, die sonst nichts über den Sport wüssten oder nicht wüssten, wie man ihn am besten für pädagogische Zwecke nutzen kann", sagt er.

Alvarez nennt ein konkretes Beispiel für Letzteres. "In der Stiftung verwenden wir eine Übung, bei der die Schüler die Kegel mit dem Ball umwerfen, sie aber mit drei Fingern aufheben müssen. Auf diese Weise trainieren wir die Feinmotorik und lehren die Kinder, sich die Zähne zu putzen. Das kann man bei jedem anwenden, nicht nur bei Menschen mit Autismus", erklärt sie mit einem Lächeln.

"Die Wirkung des Programms ist eindeutig. Fussball ist ein Motor für Veränderungen, nicht nur durch die Bereitstellung von Räumen für Kinder als Schüler, sondern auch für diejenigen mit funktionaler Vielfalt. Auch sie verdienen und haben das Recht, Fussball zu spielen", betont er.

Antonio Buenaño Sánchez, ebenfalls "Fussball für Schulen"-Manager und -Ausbilder, ist ein weiterer Teilnehmer, der nach drei sehr intensiven Tagen sehr zufrieden aussieht. Mit dem gleichen ganzheitlichen Blick hebt er das Niveau der Teilnehmer hervor und erinnert an die Schlüsselrolle, die sie von nun an spielen werden.