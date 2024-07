Ein historischer Tag für "Football for Schools" in Mosambik

Football for Schools (F4S) startet in Mosambik vom 7. bis 9. September 2023

Das Programm begeisterte eine Rekordzahl von 400 Kindern in Maputo

Tausende von Jugendlichen im ganzen Land werden von dem Programm profitieren

Die Freude war ebenso groß wie die Erwartung. Dreizehn Jahre nach der letzten Teilnahme am CAF Afrikanischen Nationen-Pokal sicherte sich Mosambik das Ticket für das kontinentale Ereignis, das 2024 in der Elfenbeinküste stattfinden wird. Dazu besiegten die Mambas in ihrem Qualifikationsspiel Benin mit 3:2. Der späte Siegtreffer von Clésio Baúque versetzte das ausverkaufte Estádio National do Zimpeto in einen Freudentaumel, der eine ganze Nation in Jubel versetzte.

Man muss sagen, dass der Fussball in diesem ostafrikanischen Land, das als eines der ärmsten Länder der Welt gilt, einen besonderen Stellenwert hat. Nicht zuletzt dank Eusébio, einem Kind aus Maputo, das in den 1960er Jahren zum Weltstar des Fussballs wurde, hat das Spiel des Königs in Mosambik viele Träume und Glücksgefühle geweckt. Die Lancierung des FIFA-Programms "Football for Schools" in der Hauptstadt war ein weiterer moderner Beweis dafür.

Wenige Stunden vor dem Anpfiff der Mannschaft von Chiquinho Conde versammelten sich am 9. September 2023 fast 400 Kinder auf dem Campo Do Afrin. Gut gelaunt, motiviert und mit einem unbändigen Wunsch, Fussball zu spielen, nahmen die Jungen und Mädchen unter der fachkundigen Anleitung von Pädagogen aus dem ganzen Land und unter den wachsamen Augen von Melvin Mendy und Antonio Buenaño Sanchez, leidenschaftlichen Ausbildern des FIFA F4S-Teams, an körperlichen Übungen, technischem Training und Spielen teil. Alle Kinder hatten ein Lächeln im Gesicht und Talent in den Füßen.

Fussball verbindet die Welt und zieht Kinder an", erklärte Fatimata Sidibe, Direktorin von "Football for Schools", einem von der FIFA und der UNESCO unterstützten Programm, das den Fussball für Mädchen und Jungen zugänglicher machen und gleichzeitig das Bildungssystem durch die Werte des Sports stärken soll. "Es hat etwas Magisches, zu sehen, wie Hunderte von Kindern ins Stadion strömen, um zu spielen, zu lernen, zu lachen, Spaß zu haben, zu entfliehen und ihre Sorgen zu vergessen", fügte sie hinzu.

Wenn die Qualifikation der Mambas im kollektiven Gedächtnis bleibt, dann gilt das auch für diesen F4S-Tag. Mit über 90 Mitgliedsverbänden, die sich an dem Programm beteiligen, haben noch nie so viele junge Menschen an einem Einführungstag teilgenommen.

Insgesamt 44 Ausbilderinnen und Ausbilder - darunter 17 Frauen - aus den 11 Provinzen des Landes nahmen teil. Einige von ihnen reisten fast 1.500 Kilometer an, um an der dreitägigen Veranstaltung teilzunehmen, die zwei Schulungstage vor dem Abschlussfestival umfasste.

Football for Schools startet in Mosambik Previous 01 / 13 Football For Schools Launch in Mozambique 02 / 13 Football For Schools Launch in Mozambic 03 / 13 Football For Schools Launch in Mozambique 04 / 13 Football For Schools Launch in Mozambic 05 / 13 Football For Schools Launch in Mozambic 06 / 13 Football For Schools Launch in Mozambique 07 / 13 Football For Schools Launch in Mozambic 08 / 13 Football For Schools Launch in Mozambique 09 / 13 Football For Schools Launch in Mozambic 10 / 13 Football For Schools Launch in Mozambique 11 / 13 Football For Schools Launch in Mozambic 12 / 13 Football For Schools Launch in Mozambique 13 / 13 Football For Schools Launch in Mozambic Next

"Als FIFA-Präsident Gianni Infantino das Programm 2019 ins Leben rief, konnte er da noch nicht ahnen, dass es so vielen Kindern Freude bereiten würde. Heute ist es Realität: F4S erfüllt die Bedürfnisse der Menschen, der Verbände und der lokalen Behörden", so Fatimata Sidibe weiter.

"Das Programm verbindet Bildung und Fussball, indem es den Kindern während der Fussballtrainings Lernmöglichkeiten bietet. Es ermöglicht ihnen, sich zu besseren Bürgern zu entwickeln, und gibt ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, im Rahmen des FIFA-Talentförderungsprogramms gesichtet zu werden und eines Tages vielleicht zur Fussballelite zu gehören."

400 Kinder nahmen am Starttag teil, aber Zehntausende mehr werden in Zukunft von dem Programm profitieren. Jeder Pädagoge wurde geschult, um "Football for Schools" in seiner jeweiligen Region einzuführen. Neben einer einfachen Smartphone-Anwendung braucht man auch Fussbälle. Nicht weniger als 45.000 wurden nach Mosambik geschickt, um den Prozess zu erleichtern.

Nicht nur die Kinder und Pädagogen, sondern auch die Ausbilder waren von ihren Erfahrungen überzeugt: "Obwohl ihr Leben abseits des Platzes nicht so einfach ist, hatten alle Kinder ein gemeinsames Ziel: Spaß und Freude an dem Sport, den sie lieben: Fussball. Dieser Sport beweist immer wieder, dass er einen Wandel herbeiführen kann", erklärt Antonio Buenaño, FIFA F4S-Manager.