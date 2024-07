Burundi setzt als 100. Land das FIFA-Programm Football for Schools um

Zeremonie im Urunani-Stadion in Buganda

Gianni Infantino: FIFA „vereint mit diesem Bildungsprojekt die Welt“

Football for Schools macht den Fussball für junge Menschen rund um die Welt zugänglicher

Burundi ist das 100. Land, das das FIFA-Programm Football for Schools umsetzt. Aus diesem Anlass gab es eine Zeremonie in feierlicher Atmosphäre im Urunani-Stadion in Buganda, nördlich von Bujumbura, an der auch FIFA-Präsident Gianni Infantino teilnahm. Anwesend waren auch der burundische Minister für Angelegenheiten der Ostafrikanischen Gemeinschaft, Jugend, Sport und Kultur, Gervais Abayeho, sowie der Präsident des Fussballverbands von Burundi, Alexandre Muyenge. „Dank dieses wundervollen Football for Schools-Projekts vereinen die FIFA und Burundi die Welt. Wir vereinen die Welt mit einem Fussballprojekt, mit einem Bildungsprojekt, mit einem Projekt, das der Jugend, den Jungen und Mädchen dieses wunderbaren Landes Burundi, neue Chancen und Möglichkeiten eröffnet“, sagte der FIFA-Präsident der Menge. Auch Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, und Pierluigi Collina, Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission, gehörten der FIFA-Delegation an, ebenso wie der FIFA-Direktor Mitgliedsverbände Afrika, Gelson Fernandes, sowie der leitende FIFA-Fussballberater Youri Djorkaeff.

Das Programm Football for Schools zielt darauf ab, den Fussball für junge Menschen zugänglicher zu machen, indem Fussball-Aktivitäten ins Bildungssystem integriert werden. Indem Heranwachsende gestärkt werden, trägt das von der UNESCO unterstützte Programm zu den UNO-Zielen für nachhaltige Entwicklung bei. Seit der Einführung in Puerto Rico im Jahr 2019 wurden rund 1,5 Millionen Fussbälle verteilt, und mehr als 23 Millionen Kinder haben von der Football for Schools App profitiert. „Bildung bedeutet, den Heranwachsenden die Möglichkeit zu geben, Fussball zu spielen. Die FIFA investiert dafür sehr viel, insbesondere in Afrika. Dieser Kontinent bedeutet uns sehr viel, und wir haben viele Bildungsprojekte in Afrika“, sagte Arsène Wenger. „Viel Glück für alle Kinder. Es ist ein enorm grosses Projekt, allen Jugendlichen die Möglichkeit zu eröffnen, Fussball zu spielen. Hoffentlich gibt es hier in Burundi bald viele grossartige Spieler.“

Start von Football for Schools in Brundi Previous 01 / 06 FIFA President Visit to Burundi 02 / 06 FIFA President Visit to Burundi 03 / 06 FIFA President Visit to Burundi 04 / 06 FIFA President Visit to Burundi 05 / 06 FIFA President Visit to Burundi 06 / 06 FIFA President Visit to Burundi Next