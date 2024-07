25 Millionen Kinder profitieren vom Start des FIFA-Programms "Football for Schools" in Indien

Das Ministerium für Bildung, Kompetenzentwicklung und Unternehmertum, der Fussballverband von Indien (AIFF) und die FIFA wollen das Programm gemäß der Absichtserklärung gemeinsam umsetzen

Das Vorzeige-Bildungsprogramm der FIFA wird in Schulen in ganz Indien umgesetzt

FIFA-Präsident Gianni Infantino war Ehrengast bei der Unterzeichnungszeremonie in Mumbai

Im Namen der FIFA hat Präsident Gianni Infantino eine Absichtserklärung mit dem Ministerium für Bildung, Kompetenzentwicklung und Unternehmertum der Republik Indien und dem indischen Fussballverband AIFF unterzeichnet, um das Programm "Football for Schools" in ganz Indien einzuführen. 25 Millionen Schulkinder im ganzen Land sollen erreicht werden.

Die Absichtserklärung wurde am letzten Tag der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Indien 2022™ unterzeichnet, die nach 22 Tagen in drei Spielorten zu Ende ging und bei der junge Fussballerinnen aus 16 Nationen aus aller Welt um den Titel gekämpft hatten. Bei der Veranstaltung mit Vertretern der Regionalregierung und den Fussballbehörden wurde die Absichtserklärung auch von Indiens Bildungsminister Dharmendra Pradhan und AIFF-Präsident Kalyan Chaubey unterzeichnet.

Bei der Zeremonie sagte der FIFA-Präsident: "Dies ist eine Partnerschaft zwischen der Regierung, dem Bildungssystem, dem Fussballverband Indiens und der FIFA – eine Partnerschaft, um für die talentiertesten Spielerinnen und Spieler zu arbeiten und jedem Talent in Indien eine Chance zu geben, ein Weltstar zu werden – aber auch, damit jedes indische Mädchen und jeder indische Junge von den Werten des Fussballs profitieren kann."

Bei der Umsetzung des Programms "Football for Schools" wollen die drei Parteien zusammenzuarbeiten, um die grundlegende Bedeutung der Bildung zu nutzen und die Kraft und die universelle Anziehungskraft des Fussballs als positives Werkzeug einzusetzen, um Kinder durch Sportunterricht zu motivieren, zu begeistern, zu inspirieren und zu fördern; um Lebenskompetenzen zu entwickeln, aktive und gesunde Bürger hervorzubringen und die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern sowie um Frieden, Einheit und soziale Integration zu fördern.

Infantino fuhr fort: "Das Programm "Football for Schools" dient nicht nur dazu, Kindern das Fussballspielen beizubringen. Es geht um weitaus mehr als das: Es ist ein Programm, das durch die Werte des Fussballs Lektionen für das ganze Leben vermittelt.

Indien ist Leidenschaft. Indien ist Freude. Indien ist Können – und wir müssen diese Leidenschaft, diese Freude, dieses Können auch auf den Fussball übertragen und Indien zu einer führenden Nation im Weltfussball machen. Wir wollen, dass dies geschieht und wir werden es schaffen, wir werden gemeinsam dafür arbeiten, und wie ich schon sagte, wir sind hier, um zu bleiben, um Teil Ihres Teams zu sein und den Fussball gemeinsam zu entwickeln und voranzubringen."

Dharmendra Pradhan sagte in seiner Ansprache in Mumbai: "Wir machen heute mit der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung einen sehr wichtigen Schritt. Mehr als 25 Millionen Kinder werden von diesem "Football for Schools"-Programm profitieren. Ich freue mich darauf, Sie alle in Zukunft wieder in Indien begrüßen zu können, wo wir gemeinsam eine Schule besuchen und uns von der Umsetzung dieses Programms in der Realität überzeugen werden."

AIFF-Präsident Chaubey fügte ebenfalls Dankesworte an die FIFA und Präsident Infantino hinzu. Er sagte: "Der Fussballverband von Indien ist sehr zufrieden und hoffnungsvoll, dass unter Ihrer Führung der Fussball in unserem Land in vielen Bereichen große Fortschritte machen wird. Ich danke Ihnen und begrüße ausdrücklich, dass sich der Fussball in Indien dank Ihrer Unterstützung ganz sicher enorm entwickeln wird."

Bei der Zeremonie in Mumbai waren auch die Leiterin des Programms "Football for Schools" Fatimata Sow Sidibe, die FIFA-Ratsmitglieder Johanna Wood und Ramón Jesurún, der Beauftragte für die Navodaya Vidyalaya Samiti-Eliteschulen Vinayak Garg, AIFF-Generalsekretär Shaji Prabhakaran, der Minister für schulische Bildung der Regierung von Maharashtra, Deepak Vasant Kesarkar und der Minister für höhere und technische Bildung der Regierung von Maharashtra, Chandrakant Patil, zugegen.