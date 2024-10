Die FIFA und Global Citizen arbeiten im Vorfeld der FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft 26™ zusammen

Vierjährige Partnerschaft wird Fussballfans weltweit mobilisieren. Man will einen Beitrag zur Bekämpfung extremer Armut leisten und Millionen von Kindern den Zugang zu Bildung verschaffen

Die FIFA und Global Citizen wollen gemeinsam ihren Beitrag zur Bekämpfung extremer Armut leisten und Kindern den Zugang zu hochwertigen Sportangeboten und guter Bildung erleichtern. Dies wurde beim jährlichen Global Citizen Festival im New Yorker Central Park vom FIFA-Präsidenten Gianni Infantino, dem Global Citizen-CEO Hugh Evans und einem der Botschafter der Organisation, Hugh Jackman, verkündet. Auch DJ Khaled und Gayle King waren bei der Veranstaltung dabei.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Global Citizen die bislang erste Halbzeitshow bei einem Finale einer FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft™ organisieren, das am Sonntag, den 19. Juli 2026 im New-York-New-Jersey-Stadion stattfindet. Darüber hinaus umfasst die vierjährige Partnerschaft die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™. Dies ist ein neuer Wettbewerb, bei dem 32 Vereine aus allen sechs Kontinental-Konföderationen teilnehmen und der 2025 in elf amerikanischen Städten ausgetragen wird. Fussballfans auf der ganzen Welt können sich gemeinsam mit Global Citizen für unterschiedliche Themen einsetzen, wie unter anderem die Sicherstellung des Bildungszugangs für alle Kinder oder auch für Aktionen, die den Erwerb von Eintrittskarten für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™fördern. Weitere Informationen über diese Initiativen werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.