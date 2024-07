Weltstars teilen ihren Spaß am Fussball beim FIFA Legends Cup

FIFA Legends Cup per Livestream bei FIFA+

FIFA bietet Fans in Doha freien Eintritt zu einem einzigartigen zweitägigen Turnier

Zahlreiche Fussballgrößen schnüren diese Woche in Doha die Stiefel beim FIFA Legends Cup im Khalifa International Tennis & Squash-Komplex.

Bei dem Turnier, das per Livestream auf FIFA+ übertragen wird, tragen acht Teams insgesamt 18 Spiele aus. An den zwei Spieltagen vor dem Finale der FIFA Fussball-WM Katar 2022™ sind fast 100 FIFA-Legenden dabei.

Der erste Spieltag am Donnerstag, 15. Dezember, beginnt um 14.00 Uhr (Ortszeit). Viele der besten Spieler der WM-Geschichte treten zu zwölf Spielen an und werden den Zuschauern auf dem speziell hergerichteten Spielfeld auf dem Centre Court beste Unterhaltung bieten.

Am zweiten Spieltag (Freitag, 16. Dezember) stehen dann ab 14.00 Uhr (Ortszeit) noch sechs Partien auf dem Programm. Das Turnier endet mit dem Finale um 18.00 Uhr (Ortszeit).

"Beim Fussball geht es um Spaß, um Freude, um Lachen", so der FIFA-Präsident während der Auslosung vor einigen Tagen, die von den FIFA-Weltmeistern David Trezeguet, Marco Materazzi und Roberto Carlos vorgenommen wurde. "Wir stehen hier gemeinsam mit Legenden, Weltmeistern, Spielern, die ihre Namen in der Geschichte des Fussballs verewigt haben.

Diese FIFA-Legenden haben dazu beigetragen, dass wir uns immer wieder neu in den Fussball verlieben. Die Spieler, die hier dabei sind, das sind nicht einfach nur Ex-Fussballer. Sie sind von Fussballspielern zu Legenden geworden."

In Gruppe A treten die Afrikanischen Löwen, die Bären des Nordens, die Tiger des Ostens und die Arabischen Falken an. Die Europäischen Wölfe, die Südamerikanischen Panther, die Europäischen Drachen und die Südamerikanischen Adler bilden die Gruppe B. Die beiden stärksten Teams der beiden Gruppen ziehen ins Halbfinale am zweiten Spieltag ein, während die beiden schwächeren Teams der Gruppen um die weiteren Plätze spielen.