"Eine einfache Geste mit großer Wirkung" – FIFA-Legenden besuchen Kinderkrankenhaus in Doha

Kaká sagte gegenüber FIFA.com , der Besuch habe den Kindern etwas Freude geschenkt und sie für einen kurzen Moment von ihrem Kampf gegen schwere Erkrankungen abgelenkt. Der Brasilianer, der an drei WM-Endrunden teilnahm und 2002 Weltmeister wurde, bezeichnete die Aktion auch als Möglichkeit, ein wenig von dem zurückzugeben, was der Fussball ihm gegeben hat.

"Es ist sehr erfreulich für uns, einen solchen Moment zu erleben, denn es bedeutet, dass ich ein wenig von dem zurückgeben kann, was der Fussball mir gegeben hat", sagte Kaká. "Ich bin dem Fussball sehr dankbar für alles, was ich dank dieses Sports erreicht habe. Ich versuche, mich auf verschiedene Weise zu revanchieren, und dies ist eine davon."

Kaká sagte weiter, die Reaktion der Kinder zeige, dass solche Besuche etwas bewirken können – was eines der Ziele der FIFA-Legenden ist. "Die Kinder sehen die Situation anders, mit etwas Hoffnung", so Kaká. "Ein Lächeln zeigt sich auf ihrem Gesicht, sie sprechen über Fussball, machen einen Witz, geben einen Kommentar ab, stellen Fragen." Er fügte hinzu: "Man erlebt, welch große Wirkung eine so einfache Geste haben kann. Man sitzt da und spricht ein bisschen mit ihnen, man überreicht ein Geschenk und man sieht die Freude und das Leuchten in ihren Augen."