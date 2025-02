Meilenstein für weibliche Spieloffizielle in Ozeanien

Der polynesische Staat liegt abgelegen auf halbem Weg zwischen Australien und dem südamerikanischen Festland. Von der Bevölkerungszahl her winzig - mit rund 15.000 Einwohnern gehört er zu den kleinsten der 211 FIFA-Mitgliedsverbände -, erstreckt sich der Inselstaat über eine riesige Fläche im Meer. Die Cook-Inseln, die vor allem für ihren Tourismus bekannt sind, haben in den Annalen der Ozeanischen Fussballkonföderation (OFC) einen Platz als Austragungsort eines bahnbrechenden Ereignisses - des ersten OFC-Männerturniers mit einem rein weiblichen Schiedsrichterteam. Elf FIFA-Spieloffizielle aus Fidschi, Neuseeland, Samoa, den Salomonen und Tonga leiteten das Qualifikationsturnier für die OFC-Champions-League der Männer 2025 in der von Palmen gesäumten CIFA-Akademie (Cook Islands Football Association) in der Hauptstadt Avarua.

Die FIFA-Mittel für Covid-19 wurden unmittelbar nach Covid (2020-2021) für Spieloffizielle eingesetzt. Die Investitionen in die Schiedsrichterausbildung der einzelnen Länder werden über die operativen Mittel des jeweiligen Mitgliedsverbands aus dem FIFA-Forward-Programm finanziert. "Diese Ernennungen sind ein Beweis für die unermüdliche Arbeit, die die Schiedsrichter in ihre persönliche Entwicklung investieren. Es ist auch ein großer Meilenstein für die Mitgliedsverbände und die Ozeanische Fussballkonföderation, da sie die Offiziellen unterstützt und ihnen Entwicklungsmöglichkeiten geboten haben, um ihre Ziele zu erreichen. Diese Frauen sind großartige Vorbilder, und ihre Geschichten werden kommende Generationen inspirieren. Herzlichen Glückwunsch an die gesamte OFC-Fußballfamilie", sagte Bibiana Steinhaus-Webb, FIFA-Leiterin für Frauenschiedsrichterwesen. OFC-Schiedsrichterchef Kevin Stoltenkamp lobte den Meilenstein, da die Ernennungen auch die Gelegenheit böten, auf dem Erbe der ersten in der Region ausgetragenen Senioren-Weltmeisterschaft aufzubauen. "Diese Offiziellen haben unermüdlich gearbeitet und sich auf höchstem Niveau bewährt, viele von ihnen waren bereits bei FIFA-Turnieren im Einsatz", so Stoltenkamp. "Dies ist ein Beweis für die wachsende Qualität der Schiedsrichter, die aus Ozeanien kommen, und für unser Engagement, eine integrativere Fußballgemeinschaft zu schaffen. Dies ist ein historischer Moment für weibliche Schiedsrichterinnen und die Ozeanische Fussballkonföderation."