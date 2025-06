IFAB präzisiert Handspielregel und bestätigt Entscheidung bezüglich Tests mit Auswechslungen bei Gehirnerschütterungen

Die wichtigsten Ergebnisse der heute per Videokonferenz abgehaltenen 135. Jahresversammlung des International Football Association Board (IFAB) sind die Präzisierung der Handspielregel und die Bestätigung der Lancierung von Tests mit Auswechslungen bei Gehirnerschütterungen.

Da die Handspielregel aufgrund falscher Auslegung des Regeltexts nicht immer gleich angewandt wurde, bestätigten die IFAB-Mitglieder nun, dass nicht jede Ballberührung eines Spielers mit der Hand/dem Arm ein Vergehen ist. Bezüglich des Kriteriums der unnatürlichen Vergrößerung des Körpers durch die Hand-/Armhaltung des Spielers wurde bestätigt, dass die Schiedsrichter bei der Beurteilung, ob die Hand-/Armhaltung in Bezug auf die Bewegung des Spielers in der jeweiligen Situation zulässig ist, weiterhin Augenmaß walten lassen sollen.

den Ball mit der Hand/dem Arm berührt und seinen Körper aufgrund der Hand-/Armhaltung unnatürlich vergrößert. Eine unnatürliche Vergrößerung des Körpers liegt vor, wenn die Hand-/Armhaltung weder die Folge einer Körperbewegung des Spielers in der jeweiligen Situation ist noch mit dieser Körperbewegung gerechtfertigt werden kann. Mit einer solchen Hand-/Armhaltung geht der Spieler das Risiko ein, dass der Ball an seine Hand/seinen Arm springt und er dafür bestraft wird,

Weitere Präzisierungen, deren Aufnahme in die Spielregeln 2021/22 bei der Jahresversammlung verabschiedet wurde, betrafen insbesondere Regel 11 (die Definition in Regel 12, wonach die obere Grenze des Arms unten an der Achselhöhle verläuft, wenn der Arm angelegt wäre, gilt fortan auch bei der Ermittlung von Abseitspositionen) und Regel 12 (die Zuspielbestimmung, wonach der Torhüter den Ball nach einem absichtlichen Zuspiel eines Mitspielers mit dem Fuss nicht mit der Hand berühren darf, mit einem Trick zu umgehen, gilt nun auch bei Abstößen als Vergehen, wobei der Urheber des Tricks verwarnt wird).