IFAB bestätigt Tests zur Mitteilung von VAR-Entscheidungen

Bei seiner 137. Jahresversammlung heute in London verabschiedete das IFAB (International Football Association Board) einige Änderungen und Klarstellungen an den Spielregeln und bestätigte den Beschluss der Jahresgeschäftssitzung, Entscheidungen im Zusammenhang mit der Videoüberprüfung durch die Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) versuchsweise sowohl im Stadion als auch im Fernsehen live zu übertragen. Unter der Leitung der Vorsitzenden des englischen Fussballverbandes, Debbie Hewitt, beschloss die Jahresversammlung, bei der Vertreter der FIFA, der Verbände von England, der Republik Irland, Schottland und Wales sowie der IFAB-Administration zugegen waren, die Kommunikation mit den Fans in den Stadien weiter zu verbessern. Bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2022™ begann dazu ein exklusiver zwölfmonatiger Test zu VAR-Entscheidungen bei FIFA-Turnieren, der bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ im Mai und Juni 2023 in Indonesien fortgesetzt wird. Danach wird entschieden, ob der Test auf weitere FIFA-Turniere in diesem Jahr ausgedehnt wird. Des Weiteren informierte die FIFA über den erfolgreichen Einsatz halbautomatischer Abseitstechnologie sowie die Integration von VAR-light-Systemen, woraufhin beschlossen wurde, das Protokoll, das Verfahren und die praktischen Einzelheiten zu VAR mit den wichtigsten Interessengruppen zu überprüfen. Für Wettbewerbe, die für die Einführung von VAR- und VAR-light-Systemen nicht genügend Ressourcen haben, wurde ein Test mit einem zusätzlichen Videoüberprüfungssystem befürwortet. Dieses soll dereinst weltweit zur Verfügung stehen. Ausserdem wurde beschlossen, die bereits anderweitig veröffentlichten Richtlinien zu Abseitssituationen in die Regel 11 der am 1. Juli 2023 in Kraft tretenden Spielregeln 2023/24 aufzunehmen.