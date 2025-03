Gianni Infantino lobt die positive Grundlage im libyschen Fussball

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Fortschritte im libyschen Fussball in den letzten Jahren gelobt, nachdem er vor der 14. ausserordentlichen CAF-Generalversammlung in Kairo (Ägypten) den neu gewählten Präsidenten des libyschen Fussballverbands (LFF), Abdolmola El Mograbi, getroffen hatte.

„Mit der Hilfe des FIFA-Forward-Programms konnte der LFF 2021 in Tripolis seinen ersten Hauptsitz eröffnen. Drei Jahre später landete Libyen bei einem FIFA-Turnier seinen ersten Sieg: ein 3:1 gegen Neuseeland bei der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft in Usbekistan.“

„Wir sind auf die Hilfe der FIFA bei der Fussballförderung in Libyen angewiesen, insbesondere bei den Strukturen, die wir in Libyen gerade erst geschaffen haben, darunter zwei grosse Stadien in Benghazi und Tripolis“, so der LFF-Präsident.