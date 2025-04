Laut Gianni Infantino werde die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft 2025 auf den Seychellen ein „grosser Erfolg“

Die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft 2025 steht in Einklang mit den Zielen der FIFA in Bezug auf Umwelt und soziale Verantwortung

An der erstmals in Afrika ausgetragenen 13. Auflage des Turniers mit 16 Teams nehmen auch drei Debütanten teil

FIFA-Präsident dankt per Videobotschaft dem Staatsoberhaupt der Seychellen, Wavel Ramkalawan, und dem Präsidenten des Seychellischen Fussballverbands (SFF), Elvis Chetty, bei der Gruppenauslosung in Victoria, der Hauptstadt des Landes im Indischen Ozean

„Vielen Dank an alle, die bei der Organisation des Turniers mitgewirkt haben oder mitwirken werden. Staatsoberhaupt Wavel Ramkalawan bemüht sich persönlich darum, dass die Veranstaltung ein voller Erfolg wird. Zudem war der Fussballverband der Seychellen unter der Leitung meines Freundes, Präsident Elvis Chetty, während des gesamten Planungsprozesses ein hervorragender Partner“, so Infantino in einer Videobotschaft, die bei der Auslosung in der Hauptstadt des Archipels im Indischen Ozean, Victoria, abgespielt wurde.